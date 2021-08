Fan cuồng theo dõi Taylor Swift bị bắt

Patrick Nissen là fan cuồng lâu năm của Taylor Swift. Người đàn ông 28 tuổi bị bắt trong lúc tìm cách đột nhập vào chung cư nữ ca sĩ đang sống.

Ngày 13/8, theo Page Six, Patrick Nissen - người đàn ông gốc Nebraska, fan cuồng theo dõi Taylor Swift suốt nhiều năm - bị bắt quả tang khi đang tìm cách đột nhập căn hộ của nữ ca sĩ tại tòa nhà TriBeCa.

Theo cơ quan chức năng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt ở tiền sảnh. Nhân viên bảo vệ cho biết Patrick Nissen tìm cách xâm phạm nhà của Swift lúc 7h55.

Patrick Nissen bị bắt khi cố đột nhập nhà của Taylor Swift. Ảnh: New York Post.

Nguồn tin của New York Post cho hay Patrick Nissen bị buộc tội xâm phạm hình sự cấp độ hai. Vài phút trước khi đột nhập tòa chung cư, Nissen có biểu hiện bất thường. Nhân chứng khẳng định người đàn ông ngồi lắc đầu dưới lề đường, liên tục nói chuyện một mình.

Hai nhân chứng khác khẳng định tâm lý Nissen không ổn định. Người này choáng váng, đi không vững khi đột nhập tòa nhà.

"Anh ấy cứ lang thang một cách kỳ lạ, canh chừng người khác sau đó hiên ngang đi vào tòa nhà. Có sáu cảnh sát xuất hiện sau đó và kéo anh ấy ra ngoài", nhân chứng khác nói với The Post.

6 cảnh sát có mặt tại chung cư sau khi nhận được tin báo. Ảnh: New York Post.

Theo New York Post, Patrick Nissen là fan cuồng của Taylor Swift và theo dõi nữ ca sĩ suốt nhiều năm. Trên tài khoản cá nhân, Nissen cho rằng anh dành tình yêu bất diệt cho giọng ca You belong with me.

"Tôi đang tìm kiếm tình yêu của đời mình. Taylor Swift là một trong những người tôi cảm thấy tin tưởng và có thể yêu đương. Tôi đã sẵn sàng chinh phục tình yêu", Nissen viết.

Trong một bài viết khác, Patrick Nissen có giọng điệu đe dọa: "Sau những gì diễn ra, tôi yêu cầu Taylor Swift đến gặp tôi ngay. Tôi đang hoảng sợ và bị suy sụp. Chúng ta có thể gặp nhau ở quán cà phê chứ?".