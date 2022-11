Fan bóng đá chật vật với cuộc sống giữa sa mạc ở Qatar

Tiện nghi trong những làng CĐV vấp phải nhiều chê bai, cộng với nắng nóng hầm hập của Qatar đang gây bực dọc cho khán giả quốc tế. Song, họ không còn lựa chọn nào khác.

Khi người hâm mộ bóng đá từ khắp thế giới đổ xô đến Qatar, nhiều người đã mang tâm thế sẵn sàng lưu trú lại dài ngày trên các làng CĐV được dựng giữa sa mạc, theo CNN.

Đối với những khán giả có ngân sách eo hẹp, không đủ khả năng chi trả tiền khách sạn, 8 ngôi làng dành cho CĐV cung cấp dịch vụ cắm trại và phòng ốc thông thường là lựa chọn hợp túi tiền nhất và gần như là duy nhất.

Hôm 17/11, Jimmy và Kennis Leung (đến từ Hong Kong, Trung Quốc) là một trong những khán giả đầu tiên có mặt tại làng cổ động viên (CĐV) Free Zone của World Cup lần này.

"Ở trong khách sạn hoặc các AirBnB ở trung tâm thủ đô Doha quá đắt đỏ, nên đây là phương án hợp lý, vừa với túi tiền chúng tôi", Jimmy cho hay.

Những hàng dài cabin nối nhau san sát dễ khiến các du khách mới đến nhầm lẫn.

Thích nghi với cuộc sống ở sa mạc

Làng CĐV này cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút di chuyển bằng tàu điện ngầm. Trước đó, những hình ảnh về tình trạng phòng nghỉ tại những địa điểm là chỗ ở cho khán giả khiến không ít người hâm mộ choáng váng.

Các cabin đặt san sát nhau, sơn các màu khác nhau và sắp xếp theo bảng chữ cái. Không gian trong mỗi phòng nhỏ hẹp. Các sân bóng rổ, phòng tập thể dục ngoài trời và màn hình TV khổng lồ nằm rải rác xung quanh khu phức hợp, nơi người thuê có thể chơi và thư giãn.

Theo Bloomberg, nếu nhìn khu vực này từ trên cao, người ta thường liên tưởng đến cảng tàu nằm giữa sa mạc, thay vì một ngôi làng dành cho các cổ động viên trong sự kiện thể thao được chờ đợi nhất hành tinh như World Cup.

Tại thời điểm 2 ngày trước khi World Cup chính thức khởi tranh, chỉ một số ít khán giả đến nhận phòng tại Free Zone. Theo dự kiến, số lượng còn tăng lên trong suốt giải đấu.

Cặp đôi Leung thừa nhận đã bị lạc trong những con đường tạm bợ, kéo dài dường như vô tận nối liền các cabin. Tuy nhiên, có những chiếc xe trượt scooter điện để đi lại được nhanh chóng hơn và nhân viên sẽ lái xe golf đưa khách về tận phòng nếu trót đi lạc.

"Hiện tại, bầu không khí vẫn rất yên tĩnh. Phòng tiện nghi vừa đủ nhưng hơi nhỏ", Jimmy nói thêm.

Cặp đôi Jimmy và Kennis Leung (Trung Quốc) có mặt ở Doha để xem và cổ vũ cho đội tuyển yêu thích của họ - Đội tuyển Quốc gia Hà Lan.

Song, số lượng du khách hài lòng về sự chuẩn bị của nước chủ nhà không nhiều.

“Có rất nhiều cabin, container và có một màn hình lớn để tất cả có thể xem các trận đấu cùng nhau nhưng chỗ ở thì tôi không biết phải nói gì?", Fei Peng, một du khách đến từ Trung Quốc, người đến Qatar để xem hơn 30 trận đấu tại vòng chung kết World Cup, phàn nàn.

“Đây là lựa chọn tốt nhất trong khả năng của tôi. Ở trung tâm Doha quá đắt nên tôi không thể mong đợi gì hơn", Peng giải thích.

Cái nóng là khó khăn chung mà du khách đến Doha vào giai đoạn này phải chấp nhận để thích nghi, nhất là với những ai đến từ xứ lạnh.

Nhiệt động trung bình ở Doha vào cuối tháng 11 là khoảng 28 độ C, giảm nhiều so với tháng 7 (42 độ C) - thời gian thường tổ chức World Cup.

Tuy vậy, ngay cả trong mùa đông, sức nóng vẫn làm tiêu hao năng lượng. Đi bộ trong thời gian dài không tránh khỏi cảnh ướt đẫm mồ hôi và cơ thể cần được cung cấp đủ nước.

BTC cũng khuyến cáo khán giả nên tránh tiếp xúc quá lâu với ánh nắng trực tiếp và tìm khu vực bóng râm. Nhiệt có xu hướng giảm đi vào buổi tối nhưng không đáng kể.

"Như địa ngục vậy. Điều hòa trong cabin gần như không hoạt động. Lúc hoạt động, nó kêu to như máy bay chiến đấu cất cánh. Kể cả bạn có bật điều hòa mọi lúc, nhiệt độ vẫn vào khoảng 27 độ C. Chúng tôi không thể mở nó ban đêm vì quá ồn", một vị khách đến từ Anh nói với The Times.

Khán giả này thuê phòng ở làng CĐV Rawdat Al Jahhaniya, gần sân vận động Ahmad bin Ali. Tuy nhiên, sát ngày khai mạc, nơi này vẫn ngổn ngang như công trình xây dựng.

Bên trong một phòng dành cho 2 người trong cabin của làng VĐV.

Lựa chọn nào cũng đắt đỏ

Theo Cơ quan lưu trú chính thức của World Cup Qatar, một đêm trong cabin thuộc làng dành cho người hâm mộ có giá khởi điểm là 207 USD . Còn nếu muốn cao cấp hơn, một chiếc lều ở làng Al Khor có giá khởi điểm là 423 USD /đêm.

Một số nơi rẻ hơn đồng nghĩa cũng nằm xa hơn, trong làng CĐV tại thành phố Caravan, với giá 114 USD /đêm; hoặc qua đêm trên tàu du lịch với giá ít nhất là 179 USD .

Trang trại sinh thái Heenat Salma nằm ở Shahaniya, phía tây bắc Doha, cung cấp những dịch vụ cao cấp hơn. Du khách có thể tham gia các buổi hội thảo về sức khỏe, tập yoga, dùng những bữa ăn từ thực phẩm hữu cơ được sản xuất từ chính trang trại, với giá 1.000- 2.000 USD /đêm.

Nhiều người hâm mộ dự kiến thuê khách sạn tại các quốc gia láng giềng với Qatar vì sự chuẩn bị chỗ ở của nước chủ nhà quá tệ.

Vào tháng 5, hãng hàng không Qatar Airways thông báo rằng họ đã hợp tác với các hãng hàng không trong khu vực để triển khai thêm 160 chuyến bay khứ hồi hàng ngày với “giá cạnh tranh” để đưa đón người hâm mộ từ các khu vực lân cận như Dubai, Jeddah, Kuwait, Muscat và Riyadh.

Tuy nhiên, các chuyến bay sẽ không tiếp nhận hành lý ký gửi để tăng tốc độ vận hành. Bù lại, các dịch vụ vận chuyển chuyên dụng sẽ được cung cấp để đưa hành khác từ sân bay đến thẳng các sân vận động.

Một phương án khác là khán giả lái hoặc tự bắt xe từ các thành phố như Riyadh, Dubai và Abu Dhabi. Tất cả đều cách Doha dưới 7 giờ di chuyển.