‘Falcon và Chiến binh Mùa đông’ sẽ tác động mạnh mẽ tới Vũ trụ Marvel

Chủ tịch Kevin Feige của Marvel Studios xác nhận các tình tiết trong “The Falcon and the Winter Soldier” sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

The Falcon and the Winter Soldier là tác phẩm mới nhất thuộc Kỷ nguyên IV của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Tương tự WandaVision, mini-series có sự liên kết tới mạch truyện của nhiều siêu anh hùng khác. Theo lời Chủ tịch Marvel Studios là Kevin Feige, series mới của Disney+ sẽ có ảnh hưởng to lớn tới cục diện MCU.

Trong cảnh kết của Avengers: Endgame (2019), Steve Rogers (Chris Evans) tiết lộ anh quyết định ở lại quá khứ sau khi đem trả bộ Đá Vô cực về đúng vị trí trong các dòng thời gian. Xuất hiện trong hình dáng một ông lão, Steve trao lại tấm khiên Captain America cho Sam Wilson (Anthony Mackie), mong người đồng đội cũ kế thừa danh xưng siêu anh hùng của mình.

The Falcon and the Winter Soldier đã có tập mở màn ấn tượng ngày 19/3. Ảnh: Disney+.

The Falcon and the Winter Soldier diễn ra vào khoảng thời gian sáu tháng sau khi Steve trao lại tấm khiên cho đồng đội. Phim xoay quanh hai nhân vật Sam Wilson và Bucky Barnes (Sebastian Stan).

Khi này, hai người đang tìm cách để thích nghi với thế giới mới, cũng như lấp đầy quãng thời gian bị tan biến sau cái búng tay của Thanos. Bên cạnh đó, họ vẫn đang tìm cách gồng gánh trách nhiệm quá lớn mà người bạn thân trao truyền.

“Thông qua series, bạn sẽ có cái nhìn cận cảnh về hai siêu anh hùng. Chúng ta đã biết một chút về quá khứ sóng gió của Bucky Barnes và những khổ đau anh từng trải qua.

Với Sam Wilson, ta biết anh là kiểu người tận tụy và có đạo đức. Wilson từng phục vụ quân ngũ và làm việc với những bệnh nhân PTSD. Ngoài ra, ta chưa biết gì thêm về anh. Loạt phim chính là cơ hội tuyệt vời để làm điều ấy”, Kevin Feige trả lời phỏng vấn Collider.

Cũng theo chia sẻ của Feige, giống như mọi dự án của Marvel Studios từ trước đến nay, The Falcon and the Winter Soldier sẽ liên kết chặt chẽ tới vũ trụ siêu anh hùng trên màn ảnh: “Bucky và Sam là những nhân vật quan trọng của MCU. Sự phát triển tâm lý và tính cách, cũng như những gì họ trải qua trong suốt loạt phim, đều sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới MCU.

Rất khó để nắm bắt mọi giả thiết nảy ra trong đầu người hâm mộ. Loạt phim không nhất thiết phải đề cập những sự kiện mang tầm vũ trụ, hay xoay quanh một số tình tiết hoành tráng lấy ra từ truyện tranh. Không loại trừ trường hợp các nhân vật sẽ có những đổi thay cơ bản, ảnh hưởng lớn lao đến câu chuyện chúng tôi muốn kể trong tương lai”, ông tiếp tục.

Với WandaVision, người hâm mộ thu được rất ít manh mối qua từng tập phim. Nhưng theo lời tổng đạo diễn The Falcon and the Winter Soldier là Malcolm Spellman, người hâm mộ không cần phải cố gắng phán đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong mini-series này.

“Tôi nghĩ cách kể chuyện của The Falcon and the Winter Soldier sẽ không giống WandaVision. WandaVision nhấn mạnh yếu tố kỳ bí và để người hâm mộ tự điền vào các khoảng trống sự kiện. Còn The Falcon and the Winter Soldier chuộng lối chơi bài ngửa hơn.

Cảm xúc của các nhân vật không bị che giấu, thậm chí cốt truyện cũng rõ ràng, dễ nắm bắt hơn hẳn. Thế nên khán giả không phải tốn quá nhiều công sức để dự đoán nội dung series này”, Spellman chia sẻ với Polygon.