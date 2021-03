‘Falcon và Chiến binh Mùa đông’ mở đầu đầy hứa hẹn

Khác “WandaVision” nặng về tâm lý và bí ẩn tình tiết, “The Falcon and the Winter Soldier” hứa hẹn là series dành cho các fan hành động.

Hai tuần sau khi WandaVision khép lại thành công, Disney tiếp tục trình làng The Falcon and the Winter Soldier - mini-series thứ hai về cuộc sống của các thành viên nhóm Avengers hậu Endgame.

The Falcon and the Winter Soldier là phim truyền hình tiếp theo thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel sau WandaVision.

Tác phẩm lấy bối cảnh bốn tháng sau khi Thanos bị đánh bại. Một nửa dân số vũ trụ tái xuất hiện và đang hòa nhập lại với cuộc sống. Falcon (Anthony Mackie) nay hợp tác cùng không quân Mỹ để ngăn một vụ khủng bố.

Trước đó, người hùng đã nhận chiếc khiên từ Captain America, nhưng không tự tin có thể thay thế huyền thoại. Anh trao trả nó cho chính phủ Mỹ để trưng bày trong bảo tàng.

Cùng lúc, The Winter Soldier (Sebastian Stan) đang trị liệu tâm lý sau nhiều nỗi đau từ các trận chiến và giai đoạn bị tẩy não.

Một nhóm khủng bố mới lúc này trỗi dậy với tên gọi Flag Smashers, theo đuổi niềm tin rằng cuộc sống trong giai đoạn nửa dân số biến mất tốt đẹp hơn. Tình hình thêm phức tạp khi chính phủ công bố một Captain America mới, có tên thật là John F. Walker (Wyatt Russell).

Các cảnh hành động ấn tượng

Ngay đầu tập, Marvel Studios chiêu đãi fan trích đoạn hành động trên không trung, khi Falcon tấn công bọn khủng bố. Tốc độ, những cú lượn cánh của người hùng, cùng góc quay đẹp mắt góp phần tạo ra trường đoạn ấn tượng.

Dễ thấy mini-series mới đang được xây dựng theo phong cách hành động pha kịch tính, giống Captain America: The Winter Soldier (2014). Tác phẩm này từng được xem là bước ngoặt của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, giúp tên tuổi Falcon và Winter Soldier trở nên thân thuộc với công chúng.

Loạt phim mở đầu với một trường đoạn hành động ấn tượng.

Khác WandaVision mang nặng yếu tố kỳ ảo khi nhân vật chính sử dụng phép thuật, The Falcon and the Winter Soldier được đặt trong thế giới hiện thực. Hai nhân vật chính đều là người thường, được trang bị đặc biệt hoặc nâng cấp cơ thể.

Họ mạnh mẽ, giỏi chiến đấu hơn phàm nhân, nhưng năng lực không quá siêu việt. Do đó, các pha đọ sức trong mini-series mang màu sắc quen thuộc của dòng phim hành động Mỹ, bao gồm cận chiến, dùng súng, công nghệ. The Falcon and the Winter Soldier nhiều khả năng mang tới câu chuyện trực diện hơn, ít tình tiết để suy đoán các giả thiết kiểu “ai là ai” như WandaVision.

Những câu hỏi không dễ giải đáp

Tập đầu mini-series khai thác thêm nhiều vấn đề nảy sinh từ trận chiến với Thanos, trong đó có sự tranh luận rằng liệu thế giới có thực sự tốt đẹp hơn nếu chỉ còn nửa dân số?

Tình tiết ở cuối tập cũng hứa hẹn nhiều xung đột nảy sinh ở những tập sau. Liệu Captain America mới có phải người tốt? Liệu Captain America chỉ là một danh hiệu có thể truyền từ người này sang người khác, hay gắn chặt với tên tuổi Steve Rogers (Chris Evans)?

Trong lúc các cảnh hành động thu hút thị giác, câu chuyện của series đào sâu về tâm lý của Falcon và The Winter Soldier. Hai nhân vật đang trải qua giai đoạn khó khăn do người bạn thân Captain America giải nghệ.

Nhiều câu hỏi không dễ giải đáp sớm được đặt ra trong mini-series.

Falcon được trao chiếc khiên biểu tượng nước Mỹ, nhưng luôn băn khoăn liệu mình có xứng đáng. Thay vì là phần thưởng, chiếc khiên được chàng trai xuất thân là quân nhân xem như gánh nặng. Màu da cũng khiến Falcon do dự trong việc nhận lãnh trách nhiệm đại diện cho nước Mỹ - quốc gia vốn có xung đột sắc tộc tương đối phức tạp.

Với The Winter Solider, xung đột tâm lý của anh còn nặng nề hơn do những tội ác trong quá khứ. Bucky Barnes từng có nhiều thập niên bị kẻ xấu điều khiển tâm trí, trở thành sát thủ giết người không gớm tay. Một trong các nạn nhân của anh chính là bố mẹ của TonyStark/Iron Man, dẫn đến mâu thuẫn trong Captain America: Civil War.

Người hâm mộ mong chờ Marvel Studios sẽ phát triển thêm tâm lý nhân vật, sau khi anh chỉ đóng vai trò nhỏ trong liên tiếp Black Panther, Infinify War và Endgame.

Mini-series còn đánh dấu sự tái xuất của hai nhân vật Sharon Carter/Agent 13 (Emily VanCamp) và Helmut Zemo (Daniel Brühl). Nữ mật vụ quyến rũ Sharon sẽ tái xuất sau 5 năm vắng bóng kể từ Captain America: Civil War.

Còn Zemo thì rất đáng chờ đợi bởi đây là một trong những ác nhân đặc biệt nhất trên màn ảnh của Marvel Studios. Dù là người thường, hắn sở hữu đầu óc thâm hiểm, khả năng lập kế hoạch bậc thầy, và từng kích động các anh hùng chĩa mũi dùi vào nhau trong Captain America: Civil War. Zemo thuộc số ít phản diện có sự thâm trầm và nguy hiểm trong tính cách ở Vũ trụ Điện ảnh Marvel - thương hiệu vốn thường bị chê trách về cách xây dựng tuyến vai này.

The Falcon and the Winter Soldier được phát sóng mỗi thứ sáu hàng tuần trên Disney+.