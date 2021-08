Facebooker Nhật Cơm Gà tung tin bịa đặt về dịch tễ F0

Nam thanh niên 33 tuổi ở Vĩnh Long nghe hàng xóm nói về ca F0 ở ấp kế bên, sau đó đã bịa đặt thông tin dịch tễ và đăng trên Facebook cá nhân.

Ngày 16/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công an huyện Mang Thít mời T.M.N. (33 tuổi, ở xã Bình Phước, huyện Mang Thít) lên làm việc do cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.

N. thừa nhận đã tung tin bịa đặt về dịch tễ của ca F0. Ảnh: Đ.Đ.

Tại cơ quan công an, N. đã thừa nhận là chủ Facebook Nhật Cơm Gà. Ngày 13/8, N. nghe thông tin từ hàng xóm bàn tán về trường hợp F0 tại ấp kế bên.

Thanh niên này sau đó đã dùng tài khoản Facebook Nhật Cơm Gà đăng bài viết có nội dung bịa đặt về yếu tố dịch tễ của F0, thu hút nhiều người xem.

N. còn bịa đặt quá trình lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, gây hoang mang dư luận cho người dân.