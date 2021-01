Facebooker Nguyễn Thị Bích Thủy bị khởi tố

Facebooker Nguyễn Thị Bích Thủy bị Công an huyện Bình Chánh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thủy (39 tuổi, quê Đồng Nai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét nơi ở của bị can, cơ quan chức năng đã thu giữ được nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt bà Thủy. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can và những người có liên quan. Cảnh sát đề nghị ai là nạn nhân hoặc có thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Bích Thủy cung cấp cho Công an huyện Bình Chánh theo số điện thoại 0283.7606.923.

Trước đó, năm 2011, Nguyễn Thị Bích Thủy bị TAND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù treo về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, bà Thủy trở thành Facebooker nổi tiếng, có hơn 300.000 người theo dõi. Trên fanpage của mình, bà Thủy đăng nhiều hình ảnh, clip làm từ thiện.