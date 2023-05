Facebook Võ Hạ Linh lôi kéo khách vay tiền với lãi suất 'cắt cổ'

Để tìm kiếm khách hàng, Lan đăng bài viết quảng cáo cho vay tiền trên Facebook, còn Thắng in tờ rơi phát ở nhiều nơi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Thắng (SN 1993) và Nguyễn Thị Lan (SN 2004, cùng quê Hải Phòng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, nngày 30/4, kiểm tra căn nhà do Phạm Văn Thắng và Nguyễn Thị Lan thuê thuộc ấp 4, xã Sông Trầu, Công an huyện Trảng Bom phát hiện nhiều sổ sách ghi chép về việc cho vay tiền trả góp theo ngày. Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận sự việc, mời người liên quan về trụ sở công an làm việc.

Qua làm việc, Thắng và Lan khai từ tháng 3 đến nay đã cho khoảng 40 người vay tiền (khoảng 100 lượt vay, mỗi người vay từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng bằng hình thức trả góp cả tiền gốc và tiền lãi trong vòng 24 hoặc 25 ngày) với tổng số tiền khoảng 900 triệu đồng, lãi suất từ 304% đến 365%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Để tìm kiếm khách hàng, hàng ngày Lan đăng bài viết quảng cáo về việc cho vay tiền qua tài khoản Facebook tên Võ Hạ Linh, còn Thắng in tờ rơi phát ở huyện Trảng Bom. Khi có người liên hệ vay tiền, Thắng và Lan trao đổi cách thức cho vay, thỏa thuận thanh toán.