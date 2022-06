Facebook vinh danh nhà xuất bản video và thương hiệu quảng cáo của năm

Tại hội nghị “VideoCon: Building Connected Brand with In-stream and Reels”, Meta đã chia sẻ nhiều nghiên cứu, đồng thời vinh danh các nhà xuất bản video và thương hiệu quảng cáo.

Trong những năm qua, dưới tác động của đại dịch Covid-19, người dùng đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các nội dung video kỹ thuật số, đặc biệt tại các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. Theo eMarketer, các chuyên gia dự đoán trước năm 2025, khu vực này hứa hẹn có trên 2,2 tỷ người xem video kỹ thuật số; trên 75% người dùng cho biết sẽ tiếp tục mức độ xem video tương tự.

Tại hội nghị trực tuyến “VideoCon: Building Connected Brand with In-stream and Reels”, Meta đã chia sẻ về những giải pháp video cũng như hệ sinh thái video, được xây dựng từ nội dung của đối tác truyền thông và các nhà sáng tạo.

Giao diện của hội nghị “VideoCon: Building Connected Brand with In-stream and Reels”.

Trong đó, hội nghị đặc biệt tập trung vào quảng cáo video trong luồng (In-stream Ads) và Reels. Từ đây, thương hiệu có thể đúc kết những phương thức phong phú, công cụ phù hợp để tạo ra các câu chuyện ý nghĩa, giúp kết nối sâu sắc hơn với khách hàng.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, Meta cũng vinh danh các doanh nghiệp, đối tác truyền thông thành công và có những cống hiến nổi bật trong năm qua với giải thưởng “Video Achievement Award 2022”.

Các đơn vị và tổ chức chiến thắng các hạng mục gồm: Công ty Cổ phần Thời trang Yody (giải Nhà quảng cáo video của năm); VNLIFE, Abbott Vietnam, Citi Mode Việt Nam (giải Nhà quảng cáo video triển vọng của năm - Runner-ups); dự án The Next Face Vietnam 2021 do Tiki phối hợp Multimedia JSC triển khai (giải Kết hợp tốt nhất giữa nhãn hàng và đơn vị sản xuất nội dung theo tiêu chí Lighthouse); Video “Bài học cho chủ quán cơm thái độ với khách” của Yeah1 và video “Trường Giang là thành viên đầu tiên của Running Man Vietnam” của VieNetwork (giải Top video được tương tác và xem nhiều nhất trên Facebook Watch).

Meta dành giải thưởng “Top 2 video được xem và tương tác nhiều nhất trên Facebook Watch” để ghi nhận nỗ lực của các đơn vị sản xuất nội dung trong việc ra mắt những video thu hút đông đảo lượt tương tác trên Facebook Watch. Nền tảng này không chỉ giúp hàng triệu người khám phá video mới cùng những chương trình theo sở thích, mà còn khuyến khích khán giả tương tác, tạo nên kết nối ý nghĩa trong cộng đồng.

Meta vinh danh Yeah1 ở giải nhất hạng mục “Top 2 video được xem và tương tác nhiều nhất trên Facebook Watch”.

Chiến thắng hạng nhất là Yeah1 - một trong những đơn vị sản xuất nội dung số hàng đầu tại Việt Nam. Yeah1 đã ứng dụng những “tiêu chuẩn vàng” vào quá trình sản xuất nội dung gốc trên Facebook. Tiêu biểu có thể kể đến: Thời lượng vừa phải (dưới 10 phút), kích thước tối ưu cho màn hình điện thoại (tỷ lệ 4:5)…

Áp dụng những tiêu chuẩn trên và kết hợp khả năng sáng tạo, video “Bài học cho chủ quán cơm thái độ với khách” đã giúp Yeah1 thu hút trên 44 triệu lượt xem và gần 630.000 lượt tương tác. Thành tích này giúp Yeah1 trở thành đơn vị chiến thắng tại hạng mục “Top video được tương tác và xem nhiều nhất trên Facebook Watch” của giải “Video Achievement Award 2022”.

Trong khi đó, video “Trường Giang là thành viên đầu tiên của Running Man Vietnam” thu hút trên 1,2 triệu lượt xem và hơn 47.000 lượt tương tác, giúp VieNetwork ghi danh hạng nhì tại giải thưởng “Video Achievement Award 2022”.

Ở hạng mục “Nhà quảng cáo video của năm”, nhờ tích cực sử dụng tính năng “Live” và cộng tác với người nổi tiếng, thương hiệu bán lẻ thời trang Việt Yody đã thu hút trung bình trên 50.000 người xem cùng lúc trong mỗi buổi phát sóng trực tiếp, qua đó nâng cao sự gắn kết với giới trẻ.

Hạng mục “Nhà quảng cáo video triển vọng của năm”gọi tên 3 đơn vị gồm VNLIFE, Abbott Vietnam và Citi Mode Việt Nam. Các đơn vị này đã chủ động khám phá nhiều định dạng video mới như Reels; hợp tác các nhà sáng tạo nội dung để sản xuất video; nỗ lực ứng dụng các sản phẩm của Meta, đặc biệt là quảng cáo video ngắn (15 giây) trên In-stream; đầu tư sử dụng video cho các quảng cáo tin nhắn; khuyến khích người tiêu dùng trò chuyện trực tiếp với thương hiệu qua Messenger.

Tiki và Multimedia JSC với dự án The Next Face Vietnam 2021 đã chiến thắng hạng mục “Kết hợp tốt nhất giữa nhãn hàng và nhà sản xuất nội dung”.Chiến dịch sử dụng đa định dạng quảng cáo: Quảng cáo trong luồng video (In-stream Ads), quảng cáo bình chọn (Polling Ads), tương tác với khán giả thông qua trợ lý ảo tin nhắn (Messenger Bot) trong lúc tiếp sóng trực tiếp (Live) và loạt quảng cáo video tăng cường sau mỗi chương trình Live.

Có thể thấy, những giải thưởng lần này hứa hẹn trở thành động lực để các nhà sáng tạo nội dung và công ty truyền thông tiếp tục sáng tạo nhiều video và chiến dịch ứng dụng quảng cáo video đột phá hơn nữa, nhằm đẩy mạnh thông điệp tích cực tới cộng đồng.