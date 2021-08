Facebook không còn minh bạch

Facebook vừa vô hiệu hoá một số tài khoản của các nhà nghiên cứu tại trường Đại học New York, là những người từng chỉ trích nền tảng này.

Vào ngày 4/8, Facebook đã khóa tài khoản hoặc hạn chế tính năng nhiều nhà nghiên cứu thuộc dự án An ninh mạng vì Dân chủ tại trường Đại học New York (NYU) với lý do bảo mật quyền riêng tư cho người dùng.

Những nhà nghiên cứu của NYU đã dùng "Tính năng minh bạch quảng cáo" của Facebook để tìm hiểu cách tin giả lan truyền trên nền tảng này. Gần đây, họ chỉ ra rằng Facebook đã trở thành công cụ truyền bá tin giả về vaccine.

Facebook đã khoá tài khoản của các nhà nghiên cứu trường NYU. Ảnh: Untapped Cities.

Theo bà Laura Edelson, nhà nghiên cứu đứng đầu dự án của NYU, nhóm đã sử dụng cách tiếp cận này trong nhiều năm qua nhằm phát hiện các lỗ hổng hệ thống trong Thư viện Quảng cáo Facebook. Mục đích chính là để xác định thông tin sai lệch trong các quảng cáo chính trị khi có nhiều người gieo rắc sự ngờ vực đối với hệ thống bầu cử Mỹ. Ngoài ra, dự án còn nghiên cứu về sự lan truyền thông tin sai lệch giữa đảng phái trên Facebook.

Công cụ Tính năng minh bạch quảng cáo được Facebook tích hợp bên trong fanpage. Bất cứ ai cũng có thể truy cập thông tin fanpage đang mua những quảng các nào. Việc khóa tài khoản của các nhà nghiên cứu đã khiến gã khổng lồ công nghệ này vấp nhiều sự chỉ trích.

"Công việc mà nhóm của chúng tôi làm để minh bạch dữ liệu về thông tin sai lệch trên Facebook. Điều này rất quan trọng để giữ một cộng đồng mạng và một nền dân chủ lành mạnh", bà Laura Edelson bày tỏ.

Bên cạnh Edelson, một nhà nghiên cứu khác của NYU là Damon McCoy cho biết chuyện Facebook làm là "đáng hổ thẹn" vì đã dập tắt các nghiên cứu hợp pháp khi nhóm đang muốn thông báo cho công chúng về những thông tin sai lệch trên nền tảng này.

"Facebook tràn ngập những thông tin sai lệch về vaccine và các chiến dịch đảng phái nhằm thao túng công chúng", McCoy nhận định.

Jason Kint, Giám đốc Điều hành của Digital Content Next, nói rằng trước đây Facebook đã làm điều tương tự với những ai chỉ trích nền tảng này khi đã vô hiệu hoá tài khoản của Christopher Wylie, người làm việc cho Cambridge Analytica.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, Mike Clark, Giám đốc Quản lý Sản phẩm Facebook cho biết họ đã khóa tài khoản của những nhà nghiên cứu tại NYC nhằm ngăn chặn việc thu thập và trích xuất dữ liệu trái phép cũng như bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng. Clark cho biết điều đó phù hợp với chương trình bảo mật của mạng xã hội này.