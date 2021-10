Facebook, Instagram bị lỗi nghiêm trọng toàn cầu

Nhiều người phản ánh tình trạng các dịch vụ của Facebook không thể truy cập vào tối 4/10.

Tối 4/10, hàng loạt dịch vụ của Facebook, bao gồm nền tảng chính, Instagram, WhatsApp và Messenger đều không thể truy cập. Khi vào bằng máy tính, trình duyệt hiện lỗi "This site can't be reached", trong khi vào bằng ứng dụng di động sẽ không thể cập nhật nội dung mới.

Trang DownDetector cho thấy Facebook đang gặp lỗi trên diện rộng. Lượng báo cáo sự cố dành cho Facebook tăng mạnh từ 22h30 ngày 4/10 với gần 20.000 báo cáo tại nhiều khu vực khác nhau như Mỹ, Indonesia, Ấn Độ...

Dưới phần bình luận của DownDetector, hàng chục bình luận cũng phản lỗi không thể truy cập Facebook, Instagram và WhatsApp trong ngày 4/10. Trên Twitter, #instagramdown, #facebookdown và WhatsApp trở thành những chủ đề được thảo luận nhiều với hàng trăm nghìn tweet liên quan.

Người dùng tại nhiều quốc gia không thể đăng nhập vào Facebook.

Đến 22h40, lượng báo cáo lỗi tăng lên gần 40.000. Dưới phần bình luận của DownDetector, hàng chục bình luận cũng phản lỗi không thể truy cập Facebook, Instagram và WhatsApp trong ngày 4/10. Trên Twitter, #instagramdown, #facebookdown và WhatsApp trở thành những chủ đề được thảo luận nhiều với hàng trăm nghìn tweet liên quan.

Đây không phải lần đầu Facebook gặp lỗi trên diện rộng. Trước đó vào tháng 9, các website Facebook và Instagram cũng bị lỗi trên toàn cầu khiến người dùng không thể truy cập. Vào tháng 2, hàng nghìn người dùng trên toàn cầu cũng báo lỗi không thể sử dụng Facebook.

Bên cạnh lỗi "This site can't be reached", một số người dùng báo lỗi "5xx Server Error" khi truy cập các dịch vụ từ Facebook, đây là sự cố xảy ra khi máy chủ website không thể phản hồi yêu cầu truy cập.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến hàng loạt dịch vụ, game sử dụng hệ thống đăng nhập của Facebook. Nitantic, nhà phát triển trò chơi Pokemon Go cho biết đang kiểm tra những báo cáo từ người dùng và sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Nữ lập trình viên Jane Manchun Wong cho biết dịch vụ Facebook Workplace cho doanh nghiệp, các trang nội bộ của Facebook cũng đang gặp lỗi. Hiện Facebook vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về tình trạng này.