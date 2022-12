FA không ngăn cản nếu Southgate muốn từ chức

“Khi kết thúc bất kỳ giải đấu lớn nào, tôi cần thời gian để đưa ra quyết định chính xác vì về mặt cảm xúc, tôi nghĩ chúng ta đều trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau và cần nhiều năng lượng để vượt qua”, The Sun dẫn lời phát biểu của HLV Gareth Southgate sau khi tuyển Anh bị loại ở tứ kết World Cup 2022 rạng sáng 11/12.

Theo Daily Mail, từ trước trận gặp Pháp, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) thể hiện mong muốn HLV Gareth Southgate ở lại dẫn dắt “Tam sư” bất chấp kết quả trận tứ kết có thế nào. Tuy nhiên, Mirror cho biết ông Southgate có thể rời tuyển Anh ngay sau World Cup 2022.

“Tôi muốn đưa ra quyết định đúng đắn cho đội tuyển, cho nước Anh, cho FA. Dù quyết định là gì và quyết định khi nào đi nữa, tôi đều phải chắc chắn đó là quyết định đúng đắn. Tôi nghĩ tôi phải dành chút thời gian để làm điều đó vì trước đây tôi thường bị dao động ngay sau các giải đấu”, thuyền trưởng tuyển Anh nói.

Hợp đồng hiện tại của HLV Southgate với FA có thời hạn đến EURO 2024. FA hiện không có kế hoạch tìm HLV mới trong trường hợp Southgate rời “ghế nóng”. Đó là một trong những nguyên nhân FA muốn Southgate tiếp tục dẫn dắt tuyển Anh.

Theo The Sun, FA cũng cần Southgate để tiếp tục đồng hành với lứa cầu thủ triển vọng hiện tại của tuyển Anh. Dù bị Pháp loại ở tứ kết, tuyển Anh vẫn thể hiện bộ mặt đáng khen ngợi. Những cầu thủ như Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden, Declan Rice, Mason Mount, Conor Gallagher hay Trent Alexander-Arnold đều chưa đầy 25 tuổi, họ sẽ đạt độ chín ở Euro 2024 hay World Cup 2026.

Tuy nhiên, FA sẽ không ngăn cản nếu HLV Southgate kiên quyết muốn tìm kiếm thử thách mới. Chiến lược gia 52 tuổi được liên hệ dẫn dắt Fulham hoặc Nottingham Forest nếu rời tuyển Anh.

Gareth Southgate được bổ nhiệm làm HLV tuyển Anh từ năm 2016. Dưới sự dẫn dắt của Southgate, tuyển Anh đứng hạng tư ở World Cup 2018, giành vị trí á quân EURO 2020, xếp hạng ba UEFA Nations League 2018/19.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi đều để lại dấu ấn đậm nét. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019