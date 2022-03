F5 không gian sống để ngày hè thêm thông thoáng

Chỉ với vài mẹo đơn giản, bạn có thể giúp không gian sống thông thoáng hơn để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc nghỉ ngơi quý giá.

Chỉ với vài mẹo đơn giản, bạn có thể giúp không gian sống thông thoáng hơn để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc nghỉ ngơi quý giá.

Theo các chuyên gia, nhiệt độ thích nghi tốt nhất của cơ thể người là khoảng 25 độ C, giới hạn an toàn từ 20 đến 30 độ C. Vào mùa hè, nhiệt độ của một khu vực có thể lên tới 37-40 độ C. Bầu không khí oi bức, ngột ngạt cộng với tình trạng ô nhiễm có thể khiến cơ thể sốc nhiệt, mất nước hay các bệnh lý về đường hô hấp.

Một vài gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn vừa làm mới không gian sinh hoạt, vừa giúp nơi ở thông thoáng, mát mẻ để bảo vệ sức khỏe khi hè về.



Tinh giản vật dụng

Sasaki Fumio - tác giả cuốn sách Lối sống tối giản của người Nhật - viết rằng chúng ta mua hay thuê nhà để ở, nhưng lại để đồ đạc “chiếm đóng” khoảng không gian rộng một cách miễn phí.

Không thể kiểm soát đồ đạc, sắp xếp thiếu ngăn nắp là nguyên nhân khiến không gian ngày càng chật chội. Điều này không chỉ tạo cảm giác căng thẳng, phiền toái trong sinh hoạt, mà còn là nơi nương náu lý tưởng cho các loại bụi bẩn, virus và vi khuẩn gây hại.

Bỏ hoặc cho đi các vật dụng không dùng đến là cách tốt nhất giúp nhà cửa thông thoáng, ngăn nắp. Có một cách “vứt đồ” được người Nhật yêu thích là sử dụng “chiếc hộp lãng quên”: Hãy đặt mọi thứ bạn không dùng đến trong chiếc hộp, nếu trong một tháng bạn không động vào những đồ đạc đó, thì có lẽ 1 hay 5 năm sau bạn cũng không có nhu cầu sử dụng chúng. Giờ thì bạn có thể yên tâm vứt đồ đạc trong chiếc hộp này.



Trồng cây xanh

Không cần bàn cãi về tác dụng của việc trồng cây xanh trong nhà. Chúng không chỉ giúp không gian sống thêm mát mẻ, giải phóng oxy, thanh lọc tâm hồn, mà còn có khả năng cản bụi và lọc không khí.

Hiện nay, có nhiều loại cây phù hợp không gian trong nhà, có thể sinh trưởng tốt mà không mất nhiều thời gian hay công sức chăm bón như lưỡi hổ, vạn niên thanh, kim tiền, ngũ gia bì, bàng cảnh...

Với những không gian nhỏ xinh, các loại cây phù hợp trang trí trên bàn gồm: Dương xỉ, nha đam, xương rồng, kim ngân, ngọc bích…



Dùng máy lọc không khí

Với chức năng lưu thông, luân chuyển và làm sạch không khí, máy lọc không khí giúp nhà cửa thông thoáng, mát mẻ hơn. Nhiều dòng máy lọc không khí có khả năng loại bỏ lượng lớn vi khuẩn, virus, giúp bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho gia chủ.

Đơn cử, máy lọc không khí mới của Levoit - Core 300S được trang bị công nghệ VortexAir giúp không khí trong nhà lưu thông 360 độ theo dạng lốc xoáy. Theo nhà sản xuất, công nghệ này giúp không khí được lưu thông và làm mới 5 lần mỗi giờ trong không gian hơn 40 m2.

Core 300S có cấu tạo 3 màng lọc gồm lọc trước, lọc True Hepa H13 và lọc than hoạt tính, giúp loại bỏ hầu hết tác nhân gây bệnh. Trong đó, lọc trước giữ lại các hạt bụi kích thước lớn, sợi vải, tóc và lông thú cưng. True Hepa H13 kết hợp công nghệ HEPA Smart có khả năng lọc đến 99,97% các hạt siêu nhỏ, virus, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, nấm mốc. Lọc than hoạt tính có tác dụng trung hòa khói thuốc, mùi thức ăn, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOC.

Máy còn được trang bị công nghệ AirSight Plus, tự động quét không khí xung quanh và cập nhật chất lượng theo thời gian thực. Máy lọc này không chứa ozone, không sử dụng phương pháp thanh lọc ánh sáng và anion UV-C, thân thiện với trẻ em hay người mắc bệnh hen suyễn.



Tận dụng ánh sáng và gió trời

Bên cạnh tác dụng chiếu sáng hay lưu thông không khí, ánh sáng tự nhiên và gió trời có thể giúp diệt virus, vi khuẩn và mầm bệnh trong không gian sốmg.

Theo Bộ Y tế, một trong những biện pháp giúp hạn chế môi trường trú ngụ và giảm mật độ của virus trong không khí nơi ở là làm thông thoáng nhà cửa, đón nhận ánh sáng mặt trời.

Do đó, để chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa dịch bệnh, bạn có thể kiến tạo lại không gian sống, tận dụng ánh sáng và gió trời như mở rộng cửa sổ, thiết kế các ô lấy sáng, giếng trời, làm cửa sổ hắt…

Với mô hình nhà ống nhiều tầng nhiều phòng, bạn nên thiết kế các phòng có khoảng thông nhau, thường xuyên mở cửa phòng để tạo trục lưu thông không khí giữa các không gian.