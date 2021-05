F1 tiếp xúc chuyên gia Trung Quốc trốn khai báo y tế

Sau khi tiếp xúc chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 ở Đà Nẵng, Q. về Quảng Ngãi tắt điện thoại di động, trốn tránh khai báo y tế.

Sáng 8/5, lãnh đạo Công an Quảng Ngãi cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý chị N.T.Q.(31 tuổi, ngụ xã Tịnh Ấn Đông) do trốn tránh khai báo y tế sau khi tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 ở Đà Nẵng.

Qua truy vết dịch tễ, cơ quan chức năng xác định tối 27/4, chị này có tiếp xúc chuyên gia Trung Quốc gây ra chùm dịch Covid-19 ở Đà Nẵng.

Đến ngày 4/5, chị này cùng một người bạn và con trai đi ôtô về Quảng Ngãi. Q. đi thăm nhà, ăn uống cùng bạn bè và đi siêu thị ở trung tâm TP Quảng Ngãi tuy nhiên người này trốn tránh không khai báo y tế.

Công an Đà Nẵng phối hợp với Công an Quảng Ngãi truy vết tìm được chị Q. ở một căn hộ thuộc khu dân cư Lộc Phát, An Phú Sinh, thuộc tổ 1, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi.

Cùng ngày, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho hay chị Q. đã được đưa đi cách ly tập trung và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS- CoV-2.

Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi cách ly tập trung những trường hợp F1. Ảnh: T.P.

Liên quan đến ca mắc Covid-19 ở xóm Vĩnh Long, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, ngành Y tế cũng đã xét nghiệm 31 F1 đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS- CoV-2. Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ngãi đang phối hợp với Trung tâm Y tế các địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ F2 và mở rộng thêm người dân toàn thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ.

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, các trường hợp F1 liên quan đến các ca Covid-19 đang tiếp tục cách ly tập trung tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn đủ 21 ngày với ít nhất hai lần xét nghiệm âm tính mới đủ điều kiện hoàn thành cách ly.

Hiện, tất cả F1 đều có sức khỏe ổn định, chưa phát hiện các triệu chứng nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.