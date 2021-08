F1 lột quần áo, chửi bới nhân viên y tế

Người phụ nữ ở Nghệ An không chấp hành yêu cầu cách ly tập trung, còn tự lột quần áo khi lực lượng chức năng đến làm việc.

Ngày 29/8, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, có quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hồng (48 tuổi, trú xã Diễn Kỷ) về tội Chống người thi hành công vụ.

Người phụ nữ chống đối khi cơ quan chức năng yêu cầu đi cách ly tập trung. Ảnh: D.C.

Theo cơ quan chức năng, bà Hồng từng tiếp xúc với F0. Tối 23/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Diễn Kỷ đến nhà bà Hồng yêu cầu người phụ nữ đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm song người này không hợp tác.

Bà Hồng còn khóa trái cửa, lột quần áo, chửi bới khi lực lượng chức năng tiếp cận. Phải mất hơn 2 giờ sau, lực lượng phòng, chống dịch mới khống chế và đưa bà Hồng đến địa điểm cách ly tập trung.

Từ ngày 13/6 đến sáng 29/8, Nghệ An ghi nhận 1.301 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 21 địa phương.

Tỉnh này đã áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 với huyện Quỳnh Lưu cùng 13 địa phương khác. Các huyện thị còn lại áp dụng Chỉ thị 15 để khống chế dịch bệnh lây lan.