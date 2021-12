F0 tăng, nhiều địa phương vẫn có tỷ lệ tiêm vaccine thấp

Một số tỉnh, thành như Cần Thơ, Đồng Tháp, Thanh Hóa ghi nhận số lượng lớn ca mắc Covid-19 mỗi ngày. Song, độ bao phủ vaccine của các địa phương này không được cao.

Tính từ 16h ngày 3/12 đến 16h ngày 4/12, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.998 ca nhiễm mới, trong đó có 5 ca nhập cảnh và 13.993 F0 ghi nhận trong nước (tăng 332 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố. Số F0 ghi nhận ngoài cộng đồng là 8.402 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 13.784 ca/ngày. Tại nhiều địa phương, số ca mắc cộng đồng tiếp tục tăng cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine ở các tỉnh, thành chưa đồng đều.





Hà Nội liên tục có số ca nhiễm cao

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội tối 4/12, thành phố vừa xác định được 628 ca nhiễm nCoV. Trong đó, 190 ca cộng đồng, 338 trường hợp ở khu cách ly và 100 người sống tại vùng phong tỏa.

Đây là ngày ghi nhận ca mắc cao nhất từ trước đến nay, vượt qua 542 F0 trong ngày 3/12. Trong hơn một tuần qua, số lượng F0 ở Hà Nội liên tiếp tăng.

Như vậy, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có tổng cộng 12.710 ca mắc Covid-19. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 5.023 ca.

Với tình hình số F0 tăng nhanh, tối 3/12, UBND Hà Nội chính thức công bố hướng dẫn cách ly, quản lý, khám và điều trị F0 tại nhà. Trong đó, các F0 được cách ly, điều trị tại nhà là trẻ trên 3 tháng tuổi, người dưới 49 tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường, không mang thai.

Theo số liệu trên Cổng thông tin tiêm chủng, đến nay, thành phố có tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm 1 liều vaccine là 107,25%, tỷ lệ người tiêm mũi 2 là 90,04%.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa, ngày 4/12, tỉnh này ghi nhận 104 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 với 74 ca lây nhiễm trong tỉnh. 29 trường hợp còn lại là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố khác.

Đặc biệt, huyện Vĩnh Lộc đã phát hiện ổ dịch mới liên quan đến các trường học và cụm dân cư với 28 F0. Trong đó, 25 ca liên quan PTTH Vĩnh Lộc và THCS xã Vĩnh Phúc.

Theo nhận định của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa, ổ dịch Covid-19 tại huyện Vĩnh Lộc là từ cộng đồng lây vào trường học và từ trường học tiếp tục lây ra cụm dân cư. Chỉ số xét nghiệm của các ca mắc cho thấy ổ dịch này đã qua nhiều chu kỳ lây nhiễm. Cơ quan chức năng dự báo số ca mắc tiếp tục gia tăng, đặt ra thách thức rất lớn cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Hiện tại, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp ở Thanh Hóa tiếp tục truy vết nhằm sớm phát hiện các trường hợp F0 và các trường hợp nguy cơ cao.

F0 cộng đồng chiếm đa số ở nhiều tỉnh, thành phía Nam

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận thông báo ngày 4/12, địa phương này ghi nhận 626 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 542 ca được phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng. Trước đó, ngày 3/12, tỉnh ghi nhận 581 ca mắc Covid-19 với 472 F0 ngoài cộng đồng.

Theo thống kê, từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Bình Thuận có tổng cộng 19.112 ca mắc Covid-19 với 11.062 người được điều trị khỏi bệnh, xuất viện; 148 trường hợp tử vong.

Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm vaccine Covid-19 cho 902.470 người dân trên 18 tuổi, trong đó, tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 98%, mũi 2 là 70,5%. Số trẻ 12-17 tuổi tại Bình Thuận được tiêm mũi 1 là 43.301/135.851, đạt tỷ lệ 31,9%, mũi 2: 97/135.851, đạt tỷ lệ 0,07%.

Ngày 4/12, TP Cần Thơ có thêm 1.174 F0; trong đó, 284 ca được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng. Đến nay, tổng số trường hợp mắc Covid-19 tại TP Cần Thơ là 30.794. Địa phương này đang điều trị cho hơn 16.500 bệnh nhân.

Trong số bệnh nhân nặng, nguy kịch đang điều trị, 224 F0 phải thở oxy qua mặt nạ, 17 người thở HFNC, 2 ca thở máy không xâm lấn và 28 trường hợp thở máy xâm lấn.

Số F0 cộng đồng tại Cần Thơ trong một tuần qua Nguồn: Sở Y tế Cần Thơ Nhãn 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 F0 trong ngày F0 1072 978 1128 899 1199 1153 1174 F0 cộng đồng

302 238 281 199 340 369 284

Đến nay, Cần Thơ đã tiêm tổng cộng 1.889.831 mũi vaccine Covid-19 cho người dân. Tỷ lệ tiêm mũi một của thành phố đã đạt 107,11% dân số trên 18 tuổi. Con số này với mũi 2 là 89,87%. Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết tỷ lệ bao phủ mũi một đối với nhóm trên 50 tuổi tại Cần Thơ đạt trên 100%. 90,7% trẻ 12-17 tuổi tại địa phương này đã được tiêm.

Toàn tỉnh An Giang ghi nhận 350 ca nhiễm nCoV trong ngày 4/12. Số ca mắc được phát hiện ở cộng đồng là 201 trường hợp, tăng 27 trường hợp so với 3/12 (174 ca). Trong đó, 13 trường hợp ngoài tỉnh (Cần Thơ, Kiên Giang và Đồng Tháp) phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu.

Đến chiều 4/12, toàn tỉnh đã tiêm 2.674.384 mũi vaccine Covid-19 cho người dân. Trong đó, mũi 1 đạt 96,58%; mũi 2 đạt 89,38%. An Giang cũng đã tiêm mũi 3 cho 9,02% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh cũng đã thực hiện 173.399 mũi tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Trong 24 giờ qua, Đồng Tháp ghi nhận 624 ca mắc mới (tăng 16 ca so với hôm qua), trong đó, 197 ca trong cộng đồng. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Đồng Tháp đến nay là 24.530 ca. Số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị 7.318 ca, trong đó, số trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ 7.005 ca.

Hiện toàn tỉnh Đồng Tháp ở cấp độ dịch mức 2 (nguy cơ trung bình). Tại phạm vi huyện, 11 địa phương ở mức 2 và 1 địa phương ở mức 3. Toàn tỉnh có 143 xã, với 9 xã ở mức cấp độ 4 (nguy cơ rất cao); 35 xã ở cấp 3 (nguy cơ cao), 73 xã ở cấp 2, còn lại ở cấp 1.

Tính đến ngày 4/12, tỉnh đã tiêm được 2.182.617 liều vaccine phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 98,77%; mũi 2: 76,52%.

Tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 2 không đồng đều

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam tiêm được tổng cộng 126.846.771 liều vaccine Covid-19 cho người dân. Trong đó, số lượng mũi một được tiêm là 73.155.299 liều. Con số này với mũi 2 là 53.691.472 liều.

Trong một tuần qua, tốc độ tiêm chủng trung bình của cả nước đạt khoảng 1,3 triệu liều vaccine/ngày. Tuy nhiên, 2 ngày gần đây, số liều vaccine được tiêm có xu hướng giảm dưới 1 triệu liều.

Số lượng mũi tiêm vaccine Covid-19 trong 7 ngày tại Việt Nam Nguồn: Bộ Y tế Nhãn 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 Số mũi tiêm mỗi ngày Mũi tiêm 1074001 1231057 2235445 1348139 1714026 710914 991961

Cần Thơ là địa phương có số lượng bệnh nhân Covid-19 cao mỗi ngày. Trong khi đó, tốc độ tiêm chủng vaccine của tỉnh lại không cao. Địa phương này thường xuyên nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm (tính theo số mũi tiêm/số vaccine được phân bổ) thấp nhất cả nước trong thời gian gần đây.

Đến nay, Cần Thơ đã tiêm 1.855.046 mũi vaccine trong tổng số 2.253.568 liều được Bộ Y tế phân bổ (82,32%). Hiện tỷ lệ người trên 18 tuổi tại thành phố này tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 là 89,87%.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 của Bộ Y tế, các địa phương khác có tỷ lệ tiêm thấp nhất bao gồm: Quảng Nam (67,78%), Gia Lai (72,89%), Hà Giang (73,34%), Kiên Giang (73,75%), Đồng Tháp (74,59%), Sóc Trăng (77,31%), Thanh Hóa (79,18%), Bình Định (79,92%), Tuyên Quang (80,7%).

Ngoài ra, nhiều địa phương có độ bao phủ mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi dưới 85%, bao gồm: Yên Bái (73,77%), Quảng Nam (81,15%), Hòa Bình (81,44%), Hà Giang (83,84%), Bình Định (84,38%), Thái Nguyên (84,6%).

Một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ người dân tiêm đủ liều khá cao, trên 95%, bao gồm: Long An (104,01%), Điện Biên (100,09%), Hậu Giang (100,07%), Khánh Hòa (99,68%), Cà Mau (96,99%), Lâm Đồng (98,52%), Hải Phòng (95,42%).

Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn còn triển khai mũi 2 chậm, với tỷ không cao, dưới 50%, là Thanh Hóa (27,95%), Sơn La (34,47%), Quảng Nam (35,37%), Tuyên Quang (40,11%), Thái Bình (40,89%), Gia Lai (45,12%), Nam Định (45,2%), Hà Tĩnh (49,34%), Thái Nguyên (49,38%).

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số nước xuất hiện biến chủng Omicron mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 1677 chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Để tiếp tục kiểm soát, phòng, chống dịch hiệu quả và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 128.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine và các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, việc tiêm chủng được yêu cầu phải thực hiện an toàn, khoa học, hiệu quả.