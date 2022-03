F0 tăng cao, nhiều phụ huynh ở TP.HCM chưa cho trẻ đến trường

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh không an tâm cho trẻ dưới 3 tuổi đến trường do các em còn nhỏ và chưa ý thức được việc phòng dịch.

Khi dịch diễn biến phức tạp tại TP.HCM, chị Nguyễn Kim Trang (28 tuổi, Gò Vấp) đã gửi con hơn 2 tuổi về tỉnh Vĩnh Long cho ông, bà chăm sóc. Chị và chồng đều là nhân viên y tế nên không muốn mạo hiểm để con ở lại tâm dịch khi đó.

Hiện, dù đã đón bé Tít (con trai chị Trang) về lại thành phố, nhưng vợ, chồng chị Trang vẫn phải nhờ ông bà nội, ngoại luân phiên lên giữ cháu. Cả nhà thống nhất chưa cho Tít đi học vào thời điểm này. Cậu bé vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được phòng dịch là gì hay biết các biện pháp sát khuẩn.

"Tôi đắn đo khi thấy ông, bà cực nhọc, phải trông cháu suốt nhưng cũng không an lòng cho con đi học lúc này. Ông, bà cũng bảo trông cháu cứng cáp thêm rồi đi học cũng chưa muộn", chị Trang nói.

Nỗi lòng của chị Trang cũng là điều nhiều phụ huynh ngần ngại khi TP.HCM cho phép các cơ sở mầm non đón trẻ dưới 3 tuổi trở lại trường từ 1/3.

Phụ huynh lo lắng khi đưa trẻ dưới 3 tuổi đến trường. Ảnh: Phương Lâm.

Gom nhóm trông trẻ tại nhà

Từ 1/3, các trường mầm non công và ngoài công lập ở TP.HCM bắt đầu đón trẻ thuộc các khối nhà trẻ (dưới 3 tuổi) đến trường học trực tiếp. Đây là khối lớp cuối cùng ở TP.HCM được đến trường sau thời gian dài ở nhà vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau nhiều lần đặt vấn đề và bàn bạc, gia đình chị Trang dự định khi Tít 5 tuổi, vừa đúng tuổi được tiêm vaccine thì sẽ đến trường đi học. Ở độ tuổi này, Tít sẽ được bố mẹ hướng dẫn nhiều hơn về việc phòng dịch, hiểu được vi khuẩn hay các nguồn lây nhiễm là gì để bảo vệ bản thân.

Trong khi đó, chị Lê Đỗ Trà My (35 tuổi, quận 5) lại khá vất vả trong việc tìm người trông giữ con những ngày chưa đến trường. Tuy nhiên, khi thành phố lên kế hoạch cho trẻ dưới 3 tuổi đi học, chị My lại có những bất an khác.

Cậu bé Xoài (tên ở nhà của con chị My) thường hay ốm vặt, khi thời tiết thay đổi dễ bị cảm lạnh hoặc ảnh hưởng sức khỏe theo. Thế nên chị My vẫn còn phân vân giữa việc cho con đến trường hay tìm một cô giữ trẻ phù hợp.

"Tuổi này trẻ cần được chơi với bạn bè, con nít mà quanh quẩn mãi với người lớn cũng khó lòng vui vẻ hay phát triển. Cùng tuổi, tụi nhỏ mới giao tiếp với nhau được nhưng cho con đi học vào thời điểm này tôi cũng lo lắng", chị My bày tỏ.

Nữ phụ huynh đang nghiêng về phương án thứ ba là gửi trẻ cùng một vài hàng xóm ở chung cư. Cụ thể, phụ huynh sẽ nhờ một cô giáo giữ tầm 2-3 trẻ cùng một độ tuổi để các bé có thể vui chơi với nhau. Bố, mẹ sẽ đỡ lo lắng về việc tiếp xúc của con.

"Thật ra, phương án nào cũng có rủi ro, nhưng tôi muốn tính đến trường hợp ít có nguy cơ nhất cho con mình", chị My nói thêm.

Nhiều trẻ dưới 3 tuổi vẫn chưa biết cách phòng dịch. Ảnh: NVCC.

Là người quyết định đưa con trở lại trường, chị Tố Nga (30 tuổi, TP Thủ Đức) cho biết gia đình đã tính toán kỹ lưỡng bởi không sớm thì muộn trẻ cũng trở lại trường. Do phải đi làm nên việc để con ở nhà suốt thời gian dài vừa qua đã khiến hai vợ, chồng chị Nga "lao tâm khổ tứ".

"Tôi lo lắng việc cho con đến trường nhưng mình cũng không còn biện pháp nào khác. Thuê bảo mẫu thì quá tốn kém so với điều kiện của chúng tôi, gửi con đến trường thì ít nhất cũng có đến 3 cô giáo cùng trông nhóm khoảng 20 trẻ nên sẽ đỡ hơn", chị Nga nói.

Nữ phụ huynh cũng cho biết ở trường mầm non - nơi chị gửi con đến học, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự lo lắng, tuy nhiên khi biết được các biện pháp phòng dịch của nhà trường thì nỗi bất an đã vơi đi phần nào.

Với mỗi lớp của nhóm trẻ nhỏ tuổi, trường học có thêm 2 bảo mẫu để hỗ trợ các giáo viên trong quá trình cho trẻ ăn uống, tắm rửa. Việc này giúp các cô có thể quan tâm được tất cả học sinh, phụ huynh cũng yên tâm hơn khi con được chăm sóc trong điều kiện phòng dịch.

"Thật ra, vẫn có lớp có ca F0 nhưng ít lắm. Giờ cảm giác mong chờ nhất của tôi là đón con mỗi chiều mà không nghe cô giáo đề cập đến chuyện cháu tiếp xúc với ai, vậy là đỡ lo lắm", chị Nga nói thêm.

Trẻ đi học ít, trường mầm non gặp khó khăn

Trước khi đón trẻ dưới 3 tuổi đi học trở lại, nhóm trẻ Lê Minh (TP Thủ Đức) đã được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong các tiết học, giáo viên cũng thường xuyên hướng dẫn học sinh thực hiện quy tắc 5K và tiến hành khử khuẩn, lau chùi phòng học định kỳ 2 tuần/lần.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhóm trẻ này chỉ ghi nhận có khoảng 30/50 trẻ dưới 3 tuổi trở lại học tập trực tiếp. Chia sẻ với Zing, bà Hồ Thị Quỳnh Trang, chủ nhóm trẻ cho biết số lượng học sinh còn lại không đến trường là do phụ huynh lo lắng về tình hình dịch bệnh hoặc trẻ có bố, mẹ là F0 nên phải tiếp tục ở nhà để theo dõi sức khỏe.

Chủ nhóm trẻ Lê Minh cũng thông tin thời gian này những phụ huynh đồng ý cho con đến trường chủ yếu do không sắp xếp được người trông trẻ hoặc lo sợ con ở nhà thời gian dài sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý.

Trường hợp phụ huynh có ông, bà giúp trông con hoặc thuê giáo viên về dạy riêng thì sẽ không đưa trẻ đến trường. Bà Trang cũng ghi nhận một số ý kiến phụ huynh mong muốn đưa trẻ đến trường vào tháng 9, khi tình hình dịch ổn định.

Theo bà Trang, việc trẻ đến trường ít trong khi cơ sở giáo dục mầm non vẫn chi trả chi phí cho các hoạt động bán trú, sinh hoạt và giảng dạy đã dẫn đến thiếu nguồn thu, gây khó khăn về tài chính ở các cơ sở.

Dựa trên kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, từ ngày 1/3, trên nguyên tắc tự nguyện, Mầm non quốc tế BRIS đã ghi nhận khoảng 50% trẻ dưới 3 tuổi đi học trở lại. Bà Phùng Thị Thúy Hằng, Giám đốc vận hành hệ thống trường Mầm non - Tiểu học quốc tế BRIS, cho biết nhiều phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ nhưng vì e ngại tình hình dịch bệnh nên đã bảo lưu để cân nhắc thêm.

Bà Hằng nhận định số lượng trẻ đến trường ít đã ảnh hưởng nhiều đến quá trình giáo viên lên bài giảng. Cụ thể, mỗi lần giáo viên dự định chia lớp thành các nhóm nhỏ để thực hành hoặc tìm hiểu kiến thức lại không đủ sĩ số nên việc tiếp cận, quan tâm đến từng em gặp khó khăn. Bên cạnh đó vì số thành viên trong mỗi nhóm học tập ít hơn trước nên tinh thần học tập và không khí lớp cũng bị ảnh hưởng.

Trẻ đến trường ít, thi thoảng lại có em nghỉ học vì trở thành F0, F1 đã khiến giáo viên xoay xở không kịp. Sau khi trẻ hết thời gian cách ly, quay trở lại lớp cần nghe giảng bài cũ và học bài mới vì vậy công việc của giáo viên cũng tăng thêm.

Trước những khó khăn trên, nhà trường đã điều chỉnh phương án giảng dạy và tăng cường giáo viên hỗ trợ trẻ nhiều hơn. Để phụ huynh an tâm đưa trẻ dưới 3 tuổi đi học trở lại, trường cũng phối hợp và nhờ bác sĩ tham vấn cách xử lý khi có tình huống phát sinh trong lớp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch an toàn.

Bà Hằng khuyên phụ huynh nên đưa trẻ đến trường nhằm giúp con học hỏi kiến thức, tạo nền tảng vững chắc cho các cấp học sau này. Việc giữ trẻ ở nhà không đảm bảo 100% trẻ sẽ âm tính với nCoV.

"Trẻ em cần hòa nhập với cộng đồng và có những nề nếp sinh hoạt, lịch trình liên quan đến trường học. Đối tượng trẻ em dưới 3 tuổi nên tới trường để học hỏi, khám phá những điều mới mẻ, vì đây là một giai đoạn nền tảng cực kỳ quan trọng cho các cấp học sau này. Tác hại của việc trẻ không được đến trường là mất đi nhiều kỹ năng, môi trường học tập, mối quan hệ bạn bè. Những tác hại này sẽ lớn hơn nhiều so với tác hại của dịch Covid-19", bà Hằng nói.