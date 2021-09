F0 làm lây lan dịch bị phạt 3 năm tù

Quý được xác định nhiễm nCoV sau khi gây rối tại chốt kiểm dịch. Bị cáo từng tiếp xúc 80 người nhưng không khai báo đầy đủ theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Ngày 16/9, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, trú TP Bắc Ninh) 3 năm tù về các tội Gây rối trật tự công cộng và Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Theo bản án, tối 10/6, Quý đi xe máy đến chốt kiểm soát dịch ở đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh thì bị công an kiểm tra việc chấp hành quy định giãn cách.

Bị cáo không mang giấy tờ nên tổ công tác từ chối cho đi qua chốt. Sau đó, Quý lăng mạ, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ rồi cầm khẩu trang gí vào một cảnh sát và một dân quân tự vệ.

Nguyễn Văn Quý bị tòa sơ thẩm phạt 3 năm tù. Ảnh: N.H.

Ngoài ra, Quý còn dựng xe máy chắn ngang lối đi tại chốt kiểm dịch khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông. HĐXX xác định hành vi này cản trở việc đi lại của người dân, gây mất an ninh trật tự công cộng. Khuya cùng ngày, Quý bị công an sở tại áp giải về trụ sở.

Ngày 11/6, Quý có kết quả xét nghiệm dương tính. Lực lượng chức năng yêu cầu bị cáo khai báo dịch tễ nhưng Quý chống đối, khai báo không đầy đủ.

Đến ngày 12/6, Quý bị cơ quan điều tra bắt tạm giam. Quá trình truy vết, cơ quan chức năng xác định từ ngày 28/5 đến 11/6, bị cáo đã tiếp xúc trực tiếp với 80 người ở địa phương. Trong số này, 7 trường hợp trở thành F0.

Về dân sự, những người liên quan không yêu cầu Nguyễn Văn Quý bồi thường nên tòa sơ thẩm không xem xét.

Theo lý lịch bị can, năm 2015, Quý bị Công an TP Bắc Ninh xử phạt hành chính do tàng trữ ma túy. Năm 2017, anh ta bị TAND TP này phạt 16 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.