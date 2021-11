F0 cộng đồng cao, nhiều địa phương tăng tốc độ bao phủ vaccine

Trước tình trạng số ca nhiễm nCoV tăng nhanh mỗi ngày, nhiều địa phương đã chủ động tăng tốc độ tiêm phòng vaccine Covid-19 để ngăn dịch lan rộng.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần 4 từ ngày 27/4 đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.040.346 ca nhiễm. Từ tháng 10 đến nay, dịch có xu hướng lan rộng hầu hết tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong những ngày gần đây, dịch tại nhiều địa phương khắp cả nước như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang và một số tỉnh miền Tây như An Giang, Cần Thơ diễn biến phức tạp với số lượng lớn F0 được phát hiện mỗi ngày. Đặc biệt, các ca nhiễm trong cộng đồng có nguy cơ lây lan rộng.

Hà Nội có 15 ổ dịch, nhiều tỉnh phía Bắc diễn biến phức tạp

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 16/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 150 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 28 ca ngoài cộng đồng, 111 ca trong khu cách ly và 11 ca tại khu phong tỏa. Các bệnh nhân này phân bố tại 15 chùm ca bệnh, ổ dịch rải rác trên khắp địa bàn thành phố.

28 trường hợp nhiễm nCoV trong cộng đồng được phân bổ tại các quận, huyện gồm: Hoàng Mai (5), Hà Đông (5), Long Biên (4), Thanh Xuân (4), Nam Từ Liêm (2), Quốc Oai (2), Đống Đa (1), Chương Mỹ (1), Thanh Oai (1), Hoài Đức (1), Bắc Từ Liêm (1), Hoàn Kiếm (1).

Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 6.481 ca mắc Covid-19; trong đó, số trường hợp ngoài cộng đồng là 2.346, đã được cách ly 4.135 ca.





Tối 16/11, Sở Y tế Bắc Giang thông tin trong ngày, tỉnh có thêm 60 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 55 F0 liên quan chùm ca bệnh ở khu công nghiệp khởi phát ngày 10/11 và 2 F0 thuộc chùm ca bệnh ở khu công nghiệp khởi phát ngày 28/10.

Ông Phan Thế Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai biện pháp tăng cường giám sát chặt trường hợp đang cách ly, người đang cách ly tại nhà, đặc biệt liên quan F0 tại khu công nghiệp.

Ngày 16/11, Quảng Ninh ghi nhận 41 ca mắc Covid-19 mới; trong đó, thị xã Đông Triều (3); TP Móng Cái (2); huyện Tiên Yên (2); Đầm Hà (11); Hải Hà (23). Toàn tỉnh hiện có 256 bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại các cơ sở y tế.

Quảng Ninh hiện có 3 ổ dịch ở Đông Triều, Uông Bí và khu công nghiệp Texhong Hải Hà diễn biến phức tạp. Liên quan khu công nghiệp Texhong Hải Hà, với ca bệnh đầu tiên được phát hiện ngày 13/11 đến nay, ổ dịch này có tổng cộng 80 F0 rải rác tại nhiều địa phương. Ngoài ra, ổ dịch ở Đông Triều đã phát hiện 87 F0; Uông Bí có 83 F0.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết trong ngày 16/11, tỉnh ghi nhận thêm 106 ca mắc Covid-19, các trường hợp chủ yếu là F1, đã quản lý, cách ly theo quy định tại các khu vực cách ly, phong tỏa.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thái Bình, để dịch Covid-19 sớm được kiểm soát, ngoài sự vào cuộc tích cực từ các cấp, ngành, địa phương, mỗi người dân cần thực hiện tốt "5K", chủ động khai báo y tế khi tiếp xúc với các trường hợp nguy cơ, tuân thủ nghiêm việc cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà khi có yêu cầu, tiêm vaccine khi đến lượt.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định cho biết trong ngày 16/11, địa phương này ghi nhận 73 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 72 trường hợp được phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa, là F1 của các ca bệnh trước đó hoặc trở về từ vùng có dịch. Một trường hợp còn lại được ghi nhận trong cộng đồng, phát hiện qua khám sàng lọc ho, sốt.

Từ ngày 16/11, tỉnh Nam Định tạm dừng hoạt động của chợ dân sinh và tất cả hoạt động kinh doanh, dịch vụ (trừ việc kinh doanh các mặt hàng thiết yếu là lương thực, thực phẩm, rau quả, thuốc chữa bệnh); tạm dừng việc tổ chức các lễ cưới, các hoạt động, các nghi lễ tôn giáo trên địa bàn xã Hải Minh, huyện Hải Hậu trong suốt thời gian phong tỏa cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Học sinh các cấp trên địa bàn xã Hải Minh cũng tạm dừng việc học trực tiếp cho đến khi dỡ bỏ phong tỏa.

F0 cộng đồng tại miền Tây vẫn tăng cao

Ngày 16/11, TP Cần Thơ có thêm 547 F0; trong đó, 174 ca được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng. Đến nay, tổng số trường hợp mắc Covid-19 tại TP Cần Thơ là 13.448. Địa phương này đang điều trị cho hơn 2.900 bệnh nhân.

Số F0 cộng đồng tại Cần Thơ trong một tuần qua Nguồn: Sở Y tế Cần Thơ Nhãn 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 F0 trong ngày F0 578 288 524 372 342 389 547 F0 cộng đồng

126 67 84 96 85 143 174

Trong 24 giờ qua, Đồng Tháp ghi nhận 392 ca mắc mới, trong đó 104 ca trong cộng đồng. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Đồng Tháp đến nay là 14.200 ca. Số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị 3.662 ca, trong đó, số trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ 3.535 ca.

Hiện toàn tỉnh Đồng Tháp ở cấp độ dịch mức 2 (nguy cơ trung bình), không có địa phương nào ở cấp 1. Tại phạm vi huyện, 11 địa phương ở mức 2 và 1 địa phương ở mức 3. Toàn tỉnh có 143 xã, với 8 xã ở mức cấp độ 4 (nguy cơ rất cao); 35 xã ở cấp 3 (nguy cơ cao), còn lại ở cấp 2.

Trong ngày 16/11, tỉnh An Giang phát hiện 527 trường hợp mắc Covid-19 với 132 F0 ngoài cộng đồng, 35 ca về từ các tỉnh có dịch. Đến nay, An Giang đã có 19.245 bệnh nhân Covid-19 (19 trường hợp tái dương tính), cao thứ 3 ở khu vực miền Tây sau Long An, Tiền Giang.

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào của tỉnh và tại các nhà trọ, cơ sở lưu trú của địa bàn quản lý; tăng cường kiểm soát khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử An Giang.

Ngày 16/11, Cà Mau ghi nhận số lượng ca mắc Covid-19 kỷ lục từ đầu năm 2021 đến nay với 340 F0, tăng 125 người so với ngày trước đó. Như vậy, số ca mắc Covid-19 của toàn tỉnh hiện là 4.923 trường hợp.

Trong tổng số F0 ghi nhận ngày 16/11, 146 ca ngoài cộng đồng; 3 trường hợp từ vùng dịch về địa phương bằng phương tiện cá nhân và được cách ly ngay. Các trường hợp còn lại được phát hiện khi đang cách ly; trong khu phong tỏa. Trong ngày 16/11, tỉnh phát sinh thêm 1 chùm ca bệnh mới ở xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước. Hiện toàn tỉnh Cà Mau có 43 chùm ca bệnh.

Tỷ lệ tiêm chủng còn thấp ở nhiều điểm nóng

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam tiêm được tổng cộng 100.862.898 liều vaccine Covid-19 cho người dân. Trong đó, số lượng mũi một được tiêm là 64.767.521 liều. Con số này với mũi 2 là 36.095.377 liều.

Trong một tuần qua, tốc độ tiêm chủng trung bình của cả nước đạt khoảng 1-2 triệu liều vaccine/ngày. Chỉ có ngày 14/11, số mũi tiêm giảm xuống dưới 1 triệu liều.

Tiến độ tiêm vaccine Covid-19 tại Việt Nam trong một tuần gần đây Nguồn: Bộ Y tế Nhãn 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 Số mũi tiêm trong ngày liều 1646940 1646940 1000048 1467716 1093823 849150 1089217

Theo thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, 10 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 (số mũi tiêm/vaccine được phân bổ) cao nhất gồm: Hải Dương (113,08%), Thái Bình (110,81%), Bắc Ninh (105,95%), Nghệ An (103,76%), Hà Tĩnh (103,45%), Bắc Giang (101,25%), Bến Tre (100,88%), Đồng Nai (100,81%), Lâm Đồng (100,61%), Khánh Hòa (100,39%).

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine (tính theo số mũi tiêm/vaccine được phân bổ) tại một số địa phương có tình hình dịch phức tạp như An Giang, Cần Thơ, Cà Mau còn thấp. Những tỉnh, thành này thường xuyên nằm trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất cả nước trong thời gian gần đây. Tỷ lệ tiêm mũi 1 và đủ liều tại những địa phương này cũng không cao.

10 địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất (Số mũi tiêm/vaccine được phân bổ) Tỉnh/thành phố Tỷ lệ tiêm (%) Tỷ lệ tiêm mũi 1 (%) Tỷ lệ tiêm đủ liều (%) Sóc Trăng 70,31 90,42 50,04 Kon Tum 71,51 80,28 15,99 Cần Thơ 71,72 95,14 35,91 Gia Lai 72,76 80,65 13 Kiên Giang 75,38 97,24 54,18 Bắc Kạn 76,09 81,61 27,8 Hà Giang 77,2 70,66 15,11 Trà Vinh 77,86 68,74 41,39 Cà Mau 78,15 99,66 42,4 Quảng Bình 79,47 68,05 14,01

Trong 3 ngày (15-17/11), ngành y tế TP Sóc Trăng đồng loạt triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 12-15 tuổi với số lượng gần 8.500 em. Đây là tỉnh đầu tiên ở miền Tây tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ độ tuổi này. Trước đó, ngày 1/11, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai tiêm vaccine mũi 1 cho gần 31.600 học sinh THPT.

Trong nhiều ngày qua, tỉnh An Giang luôn nằm trong nhóm có tỷ lệ tiêm thấp nhất cả nước. Tỉnh cũng đang tăng nhanh tốc độ tiêm chủng. Đến nay, tỉnh đã tiêm được hơn 2,2 triệu liều cho người dân trên 18 tuổi.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tỉnh Cà Mau cũng bắt đầu đẩy nhanh tiến độ bao phủ dân số tiêm vaccine phòng Covid-19. Hiện toàn tỉnh có 859.463 người đã tiêm vaccine, đạt tỷ lệ 74,8% dân số, trong đó tiêm đủ 2 mũi là 486.075 người.





Ngày 16/11, Bộ Y tế gửi công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và báo cáo nguyên nhân tồn đọng vaccine Covid-19. Trong trường hợp không kịp sử dụng và không có nhu cầu sử dụng số vaccine được cấp, địa phương phải báo cáo kịp thời cho các viện vệ sinh dịch tễ để điều phối, đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả.

Trước ngày 20/11, các sở y tế phải đề xuất nhu cầu số lượng liều vaccine từ nay đến cuối năm để tiêm cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em 12-17 tuổi trên địa bàn và nhu cầu vaccine năm 2022. Sau thời gian này, tỉnh, thành nào không có đề xuất (được hiểu là không có nhu cầu), Bộ Y tế sẽ không cấp vaccine cho địa phương.