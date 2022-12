F-35 Mỹ gặp sự cố tại căn cứ không quân ở Okinawa

Một chiếc máy bay tàng hình F-35 của thủy quân lục chiến Mỹ vào hôm 1/12 đã bị hư hại khi gặp sự cố càng đáp trước sau khi hạ cánh tại căn cứ không quân Mỹ trên đảo Okinawa.

Hình ảnh chiếc máy bay F-35 gặp sự cố tại căn cứ không quân ở Okinawa, Nhật Bản. Ảnh: NHK.

Một quan chức của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ vào tối 1/12 cho biết chiếc máy bay đã bị hư hại sau khi buộc phải hạ cánh phòng ngừa tại căn cứ không quân Mỹ trên đảo Okinawa, Star and Stripes đưa tin.

Theo thiếu tá Rob Martins, người phát ngôn của không đoàn thủy quân lục chiến một, một sự cố trong hệ thống điện đã buộc phi công của chiếc máy bay máy bay tàng hình F-35 phải hạ cánh khẩn cấp tại căn cứ không quân Kadena vào lúc 13h40 (giờ địa phương) ngày 1/12. Chiếc F-35 này thuộc phi đội tấn công 121 của thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại căn cứ ở thành phố Iwakuni, Nhật Bản.

Ông Martins cho biết trong quá trình kéo về vị trí đỗ, càng đáp trước của máy bay đã gặp trục trặc khiến mũi của chiếc máy bay F-35 bị rơi xuống đất. Vụ tai nạn không gây ra thiệt hại về người.

"Phi công đã hành động như được huấn luyện và chọn các giải pháp an toàn nhất. Người này đã hạ cánh chiếc máy bay mà không có sự cố, tuân theo những quy trình an toàn của lực lượng vũ trang Mỹ. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là vận hành những chiếc máy bay một cách an toàn và hiệu quả. Chúng tôi cũng ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng của phi công và khu vực xung quanh", tuyên bố của thiếu tá Martins cho biết.

Theo số liệu trên trang web của Trung tâm chỉ huy An toàn Hải quân, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã có 3 vụ tai nạn với cấp độ nghiêm trọng ở mức A trong năm 2022. Ảnh: U.S. Marine Corps.

Các lực lượng quân đội Mỹ đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn dựa trên 4 cấp độ từ A đến D. Một vụ tai nạn cấp độ D có chi phí sửa chữa vào khoảng 25.000- 60.000 USD trong khi binh sĩ có liên quan bị thương nhẹ.

Trước khi gặp sự cố vào hôm 1/12, chiếc máy bay F-35 đang thực hiện các bài bay huấn luyện thông thường. Sau khi máy bay đã hạ cánh, các phương tiện cứu hộ và cứu hỏa đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường.

Ông Martins nói rằng lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra chi tiết về vụ việc và chưa thể tiết lộ đánh giá chi tiết về chi phí thiệt hại của chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.

"Cấp độ nghiêm trọng của vụ việc sẽ được quyết định sau quá trình điều tra", ông Martins viết trong email gửi tới Stars and Stripes.

Một người phát ngôn cho Cục Phòng vệ Okinawa, thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào hôm 1/12 cho biết cơ quan này đã nhận được thông báo về vụ việc và đang chờ một báo cáo chi tiết.