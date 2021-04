Eye Plus - địa chỉ sắm kính mắt cho tín đồ thời trang

Kính mắt là phụ kiện không thể thiếu giúp tín đồ thời trang hoàn thiện phong cách. Khi đến Eye Plus, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm kính mắt phù hợp phong cách riêng.

Không ngừng tìm hiểu nhu cầu khách hàng cũng như các xu hướng kính mắt trên thế giới, đội ngũ thiết kế của Eye Plus thường xuyên cho ra mắt bộ sưu tập mẫu kính thời thượng, phù hợp với người Việt. Mỗi bộ sưu tập đều hướng đến một phong cách khác nhau với mong muốn dù theo đuổi phong cách nào, khách hàng cũng có thể tìm thấy chiếc kính ưng ý.

Các sản phẩm tại Eye Plus có phong cách đa dạng như dịu dàng nữ tính, cá tính phóng khoáng hay mạnh mẽ góc cạnh. Do đó, các khách hàng nam, nữ đều có thể hài lòng và yên tâm khi đến đây. Khách hàng còn có thể đưa ra nhu cầu để cửa hàng tìm kiếm sản phẩm và thông báo lại trong thời gian sớm nhất.

Chất lượng là yếu tố được Eye Plus đặt lên hàng đầu.

Cùng với mẫu mã, chất lượng được xem là “linh hồn” của mỗi sản phẩm. Do đó, kính mắt Eye Plus luôn được sản xuất với chất lượng tốt, độ bền cao, tiện lợi và an toàn với sức khỏe người dùng. Khách hàng có thể tìm thấy những chiếc gọng kính được chế tác tinh xảo với chi tiết cầu kỳ, giúp người đeo tự tin mỗi khi phối đồ.

Theo đội ngũ Eye Plus, để tạo ra gọng kính chất lượng, cửa hàng phải sử dụng các loại máy móc tiên tiến, hiện đại bên cạnh lựa chọn khắt khe chất liệu kính mắt. Những chất liệu như nhựa cứng, nhựa dẻo, kim loại... được đảm bảo chất lượng tốt, có độ kính phù hợp để chống lại va đập trong quá trình sử dụng. Nhờ đó, sản phẩm có thể đồng hành với chủ nhân trong thời gian dài thay vì liên tục gãy gọng như các sản phẩm thông thường khác.

Eye Plus cung cấp mẫu mã, màu sắc kính đa dạng.

Ngoài chất lượng cao và mẫu mã đẹp, kính mắt Eye Plus còn gây ấn tượng với khách hàng nhờ giá thành cạnh tranh, hợp lý với đa số người tiêu dùng. Cửa hàng cam kết mang đến mức giá tương xứng với chất lượng, tạo điều kiện để tất cả khách hàng có thể sử dụng sản phẩm.

Bên cạnh đó, Eye Plus còn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, tri ân dành cho khách hàng mới, khách hàng thân thiết nên giá kính được giảm thường xuyên. Nhiều người dùng đã bày tỏ sự hài lòng khi vừa sở hữu được gọng kính ưng ý, vừa an tâm sử dụng sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Khách hàng hài lòng khi mua sắm và trải nghiệm dịch vụ tại Eye Plus.

Từ khi thành lập đến nay, Eye Plus đã phục vụ hàng nghìn người tiêu dùng trên cả nước và nhận nhiều phản hồi tích cực. Với chiến lược hướng về khách hàng, Eye Plus hy vọng có thể tiếp tục trở thành lựa chọn của các tín đồ thời trang tại Việt Nam trong tương lai.