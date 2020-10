'Exciter 150 bản mới chưa ấn tượng'

Yamaha Exciter 150 phiên bản mới đã không còn những nâng cấp ấn tượng như trước đây, thay vào đó chỉ là đổi mới bộ tem bên ngoài.

Những ngày gần đây, các fan của Yamaha Exciter 150 lại trở nên háo hức với sự xuất hiện của Exciter 150 The Four Kings. Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bình luận khen ngợi phiên bản mới này.

Là một fan trung thành của dòng xe Exciter, tôi cũng rất tò mò về phiên bản The Four Kings. Tôi đã không ngại vượt quãng đường hơn 100 km từ Cần Thơ lên Long An để có thể xem chiếc Exciter 150 The Four Kings.

Khi thấy được Exciter 150 The Four Kings, tôi cảm thấy thất vọng về mẫu xe này. Thay vì bổ sung thêm những công nghệ mới cho xe, Yamaha Việt Nam chỉ thay đổi tem cho mẫu xe này. Cách làm này không khác gì chiêu trò "bình mới rượu cũ" mà Honda từng áp dụng cho nhiều dòng xe của mình.

Lần nâng cấp đáng giá duy nhất mà Exciter 150 nhận được là vào năm 2018. Xe vẫn giữ nguyên thiết kế đặc trưng nhưng được nâng cấp đèn chiếu sáng LED, lốp trước to hơn, nút bật/tắt động cơ... Giảm xóc trước phát ra tiếng kêu ở Exciter đời cũ cũng đã được Yamaha âm thầm khắc phục.

Đối với Exciter 150 The Four Kings, lẽ ra Yamaha nên bổ sung thêm cho xe hệ thống phanh ABS, một trang bị đã xuất hiện trên đối thủ Winner X được hơn một năm.

Dù là một fan trung thành của dòng xe này, tôi phải nói rằng mình chán nản với Yamaha Exciter 150, mẫu xe này đã không còn những sự nâng cấp đáng giá. Yamaha Việt Nam đã hết ý tưởng trong việc tạo ra một phiên bản mới?

Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn hài lòng với chiếc Exciter 150 2 năm tuổi của mình và không có ý định chi tiền mua một chiếc Exciter 150 với bộ tem mới. Exciter 155 đã được chạy thử ở nước ngoài nên khả năng cao sẽ được Yamaha giới thiệu vào một ngày không xa.

