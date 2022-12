Evra: 'Không ngạc nhiên nếu Ronaldo giải nghệ'

"Trước đó, Lionel Messi đã xác nhận giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup nhưng tôi không biết Cristiano Ronaldo sẽ làm gì tiếp theo, liệu cậu ấy có định tiếp bước Messi hay không", Daily Mail dẫn lại phát biểu của Patrice Evra.

"Ra sân cho đội tuyển quốc gia là mơ ước của Ronaldo. Giờ đây, cậu ấy không thể làm điều này thường xuyên. Tôi không thể đại diện cho Ronaldo nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ấy tuyên bố giải nghệ", cựu hậu vệ Man United nói thêm.

Tại World Cup 2022, Ronaldo bị đẩy lên ghế dự bị ở cả 2 trận đấu của Bồ Đào Nha ở vòng knock-out. Đây cũng là lần đầu tiên sau 14 năm, CR7 bị loại khỏi đội hình xuất phát của "Seleccao" tại một giải đấu lớn.

Về phía Evra, anh lấy kinh nghiệm của bản thân để nói về khó khăn Ronaldo đang phải đối đầu. Vào những năm cuối sự nghiệp, hậu vệ cánh người Pháp từng bị CĐV Marseille chỉ trích thậm tệ vì không có nhiều đóng góp. Tháng 3/2017, Evra mất bình tĩnh nên đã tung cước với một người hâm mộ trên khán đài. Hành động này khiến anh bị CLB chủ sân Velodrome thanh lý hợp đồng.

"Đôi khi bạn bị chỉ trích quá nhiều, đặc biệt là ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Lúc đó, bạn sẽ nghĩ, giờ có lẽ là lúc nên dừng lại", Evra cho biết.

Trở lại với Ronaldo, Evra nói thêm: "Đó hẳn là cảm giác khó tả, khi bạn không được đá chính cho đội tuyển quốc gia. Vô địch World Cup chính là mong muốn lớn nhất của Ronaldo. Giờ đây, bất kể làm gì, Ronaldo cũng bị gán mác 'người xấu', 'cầu thủ tệ'".

Trước đó, báo chí Bồ Đào Nha tiết lộ Ronaldo được cho là chưa có ý định giải nghệ. Dù vậy, kế hoạch của CR7 cũng chỉ là cống hiến cho đội tuyển quê hương cho đến EURO 2024.

Ở cấp CLB, Ronaldo cũng đang gấp rút tìm đội bóng mới sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Man United.

