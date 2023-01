EVNSPC vận hành ổn định hệ thống lưới điện dịp Tết Nguyên đán

Dịp Tết Nguyên đán, EVNSPC vận hành ổn định hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, phục vụ hoạt động vui xuân đón Tết của người dân tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam.

Từ 20/1 đến 26/1 (tức từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 5 Tết Quý Mão), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức gần 15.000 ca trực ở tất cả bộ phận, đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn cho người dân các tỉnh thành phía Nam.

Công nhân điện kiểm tra đường dây điện trước Tết Nguyên đán 2023.

Kết quả này đạt được nhờ sự chủ động của EVNSPC trong công tác lên kế hoạch, tổ chức kiểm tra đường dây, thiết bị trước Tết; thông tin rộng rãi, cảnh báo an ninh, an toàn trong vận hành hệ thống điện trước, trong và sau Tết. Ngoài ra, sự đóng góp của các đơn vị vận hành nguồn và lưới điện các tỉnh phía Nam nhằm không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến cung cấp điện cũng góp phần vào thành tích chung. Nhờ đó, đơn vị ngành điện miền Nam cấp điện an toàn, đầy đủ cho nhân dân, doanh nghiệp từ 0h 20/1 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết 26/1 (tức mùng 5 tết Quý Mão).

Ngoài ra, EVNSPC chỉ đạo các công ty điện lực tại 21 tỉnh phía Nam phối hợp Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam thực hiện phương thức vận hành hệ thống điện theo yêu cầu. Đồng thời, các đơn vị sẵn sàng xử lý tình huống trên hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn.

Bên cạnh phương án cung cấp điện đầy đủ, EVNSPC chủ động triển khai phương án cấp điện dự phòng cho những địa điểm diễn ra lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao và các trọng điểm tại tất cả địa phương; thực hiện nghiêm công tác trực xử lý sự cố, sửa chữa điện trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Đơn vị tổ chức hai nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện diezel dự phòng tại những điểm đặc biệt quan trọng, đảm bảo nguồn điện không gián đoạn.

Đơn cử tại Công ty Điện lực Long An, bên cạnh bảo trì các trạm biến áp 110 kV, trạm cắt và đường dây, các kỹ sư, công nhân của đơn vị còn tổ chức kiểm tra, rà soát, củng cố nguồn cùng lưới điện; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, trạm biến áp 110 kV không người trực, hệ thống điều khiển tự động (SCADA) nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng; sẵn sàng phương án đảm bảo cấp điện, xử lý sự cố và chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng; rà soát hệ thống thông tin liên lạc, phân công lực lượng trực 24/24… Đặc biệt, đơn vị đảm bảo điện cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết.

Nhân viên trung tâm điều hành SCADA theo dõi tình trạng vận hành của hệ thống điện 21 tỉnh phía Nam.

Ngoài ra, 21 công ty điện lực phía Nam trực thuộc EVNSPC phối hợp chặt chẽ cơ quan chức năng địa phương, đơn vị thông tin để tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng, người dân sử dụng điện; phối hợp các cấp chính quyền xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an toàn điện, phòng chống cháy nổ trước và trong dịp Tết.

Các nhân viên tại trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc EVNSPC thay phiên làm việc 24/7 để trực tổng đài 19001006 và 19009000, nhằm tiếp nhận, xử lý tốt thông tin liên quan đến cung cấp điện trên địa bàn, trả lời yêu cầu về điện cho khách hàng.