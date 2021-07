EVNSPC hướng dẫn khách hàng tiết kiệm điện khi làm việc tại nhà

Thông qua ứng dụng CSKH EVNSPC, người dùng có thể so sánh số điện tiêu thụ hàng ngày và tham khảo các giải pháp tiết kiệm điện.

19 tỉnh, thành phố phía Nam bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian này, người dân chủ yếu ở nhà nên sẽ sử dụng nhiều thiết bị điện phục vụ sinh hoạt và làm việc từ xa. Trong đó, máy lạnh là thiết bị chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn trong hộ gia đình.

Trước tình hình đó, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh thành phía Nam, thông qua nhiều kênh gián tiếp, đã hướng dẫn khách hàng nhiều giải pháp sử dụng điện tiết kiệm.

Theo Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc EVNSPC, để trực tiếp theo dõi, so sánh chỉ số điện tiêu thụ hàng ngày, khách hàng nên tải ứng dụng CSKH EVNSPC trên kho dữ liệu App Store (đối với hệ điều hành iOS) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Khi phát hiện bất thường về số lượng điện tiêu thụ hoặc bất kỳ thắc mắc nào về điện, khách hàng có thể liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC qua tổng đài 19001006 hoặc 19009000.

Khách hàng có thể chủ động cập nhật thông tin hữu ích qua website chăm sóc khách hàng của EVNSPC.

Ngoài ra, EVNSPC khuyến khích khách hàng tương tác qua website chăm sóc khách hàng cskh.evnspc.vn để xem thông tin đầy đủ hơn về các dịch vụ mà ngành điện đang cung cấp, như tra cứu các thông tin lịch ghi điện, chỉ số điện tiêu thụ, hóa đơn tiền điện, thông tin vận hành, biểu đồ phụ tải, thông tin mất điện…

Ông Lý cho biết thêm, để chủ động hướng dẫn khách hàng, EVNSPC đã tăng cường lực lượng điện thoại viên để tiếp nhận, giải quyết chính xác, nhanh chóng các kiến nghị của khách hàng; thiết lập hệ thống liên lạc qua email, Zalo…

EVNSPC mang đến nhiều thông tin hữu ích về tiết kiệm điện cho khách hàng qua website tietkiemnangluong.evn.com.vn. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh phát triển ứng dụng “CSKH EVNSPC”, EVNSPC còn đưa ra nhiều gợi ý giúp người dân tiết kiệm điện khi làm việc tại nhà thời dịch. Một trong những giải pháp đơn giản nhất để giảm hóa đơn tiền điện là tắt toàn bộ thiết bị không sử dụng trong phòng làm việc nói riêng và cả nhà nói chung.

Theo EVNSPC, người dùng nên ưu tiên sử dụng laptop vì thiết bị này có thể tiêu thụ năng lượng ít hơn máy tính để bàn đến 80%. Ngoài ra, laptop được cắm vào bộ chuyển đổi điện áp xoay chiều (AC Adapter) trong quá trình sử dụng còn giúp tiết kiệm điện năng thêm 20%.

Một số giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả.

Phần lưới lọc của nhiều thiết bị điện tử như máy quạt, điều hòa sẽ nhanh chóng bám bụi dẫn đến giảm khả năng trao đổi nhiệt và gió, gây lãng phí điện. Vì vậy, người dùng nên vệ sinh các thiết bị này thường xuyên. Nên cài đặt nhiệt độ máy lạnh chênh không quá 5 độ C so với ngoài trời. Thông thường, bạn nên để nhiệt độ máy lạnh từ 26 độ C trở lên và sử dụng cùng quạt để làm mát không khí trong phòng.

Với tủ lạnh, tùy thời tiết bên ngoài, bạn có thể tùy chỉnh nhiệt độ phù hợp. Ngoài ra, bạn có thể tăng giảm nhiệt độ linh hoạt theo từng ngăn đông, ngăn mát và ngăn đựng rau củ quả. Nhiệt độ thích hợp để bảo quản thực phẩm trên ngăn đông là khoảng -18 độ C; và khoảng 2-4 độ C để giữ tươi thức ăn, rau củ trong ngăn mát.

Ngoài ra, bạn nên tích cực sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để giảm tiền điện ở các bậc giá cao, hay ưu tiên sử dụng các thiết bị có khả năng tiết kiệm điện lớn. Việc tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên sẽ vừa giúp tiết kiệm điện, vừa có thể phòng dịch Covid-19.