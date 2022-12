EVNSPC hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu được giao

Trong 2 năm 2020-2021 và 10 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

Dù gặp những khó khăn do tình hình khách quan, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vẫn vượt qua để đáp ứng nhu cầu truyền tải và cung cấp điện đến mọi nhà.

Đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện

Ngày 29/11, EVNSPC đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022. Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Xuân Thái - Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam - cho biết trong 2 năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mặc dù EVNSPC cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, sản lượng điện thương phẩm của EVNSPC chỉ đạt hơn 76,4 tỷ kWh, tốc độ tăng bình quân là 2,56% - thấp hơn giai đoạn 2018-2019 là 7,19%.

Cùng thời gian này, tỷ lệ tổn thất điện năng của EVNSPC giảm 0,36% từ 4,22% năm 2019 còn 3,86% năm 2021. Giá bán điện bình quân toàn EVNSPC tăng 18,88 đồng/kWh, tiết kiệm được gần 3,5 tỷ kWh tương đương 2,3% tổng sản lượng điện thương phẩm của 2 năm 2020-2021 và tăng 670 triệu kWh so với giai đoạn 2018-2019.

Doanh thu tiền điện của EVNSPC đạt 271.000 tỷ đồng , tăng 30.000 tỷ đồng so với giai đoạn 2018-2019 và nộp ngân sách nhà nước 1.878 tỷ đồng .

Dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua, EVNSPC vẫn đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện.

10 tháng đầu năm 2022, do tác động của hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng cao, giá năng lượng, giá dầu và giá hàng hóa thế giới tăng làm ảnh hưởng trực tiếp đến ngành điện nói chung và đến tình hình cân bằng tài chính EVNSPC nói riêng. Tuy nhiên, EVNSPC vẫn thực hiện tốt mục tiêu kép: Vừa thích ứng an toàn, linh hoạt; vừa đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả hệ thống điện.

Sản lượng điện thương phẩm 10 tháng đầu năm của tổng công ty đạt gần 70 tỷ kWh, tăng 10,98% so với cùng kỳ năm 2021, vượt kế hoạch EVN giao. Công tác dịch vụ khách hàng được đảm bảo, EVNSPC hoàn thành tất cả chỉ tiêu về giao dịch trực tuyến, dịch vụ cấp độ 4, dịch vụ theo phương thức điện tử, phát triển giao dịch khách hàng qua app/Zalo/email/SMS, thời gian tiếp cận điện năng đạt chỉ tiêu, tiết kiệm điện đạt 2,22% sản lượng điện thương phẩm.

Giá bán điện bình quân lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 1.825,16 đồng/kWh, cao hơn 22,07 đồng/kWh so với cùng kỳ và cao hơn 2,16 đồng/kWh so với kế hoạch được giao. Công tác chuyển đổi số được triển khai tốt, lĩnh vực hoàn thành thấp nhất là 85%, cao nhất là 99,5% kế hoạch.

Đặc biệt ngày 5/10, EVNSPC đã đóng điện công trình đường dây 220 kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc với tổng chiều dài gần 81,3 km, trong đó có 64,7 km đường dây trên biển và gần 16,6 km đường dây trên bờ. Đây là công trình đường dây vượt biển trên không cấp điện áp 220 kV dài nhất khu vực Đông Nam Á được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam.

Tập trung nâng cao năng suất lao động

Đến cuối năm 2021, năng suất lao động của EVNSPC đạt 3,85 triệu kWh/người/năm, tăng 7,6% so với năm 2019. EVNSPC và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể, thực hiện đầy đủ chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi chức năng, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

Tất cả cán bộ, công nhân viên chức lao động của EVNSPC đều được ký hợp đồng lao động đúng quy định. Tất cả được bố trí, sắp xếp công việc hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn, được trang bị đầy đủ phương tiện làm việc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ổn định sinh hoạt, yên tâm công tác.

Năng suất lao động của cán bộ công nhân viên chức EVNSPC được nâng cao để đảm bảo việc vận hành, cung ứng điện.

Trong năm 2022, EVNSP đã tập trung nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh. Dự kiến sản lượng điện thương phẩm thực hiện trong năm 2022 của tổng công ty đạt gần 83,8 tỷ kWh. Theo đó, chỉ tiêu năng suất lao động theo sản lượng điện thương phẩm đạt 4,24 triệu kWh/lao động; chỉ tiêu năng suất lao động theo khách hàng đạt 463 khách hàng/lao động; cả hai chỉ tiêu năng suất lao động của EVNSPC đều vượt kế hoạch EVN giao.

EVNSPC đã chỉ đạo các ban chức năng và đơn vị triển khai công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tổng công ty trong thời gian qua và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Các chương trình, khóa đào tạo được triển khai trong 10 tháng qua đã cơ bản đạt được mục tiêu, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toàn EVNSPC. Tổng số lượt người được đào tạo trong toàn EVNSPC 10 tháng đầu năm là trên 62.000 lượt.