EVN nợ PVN gần 23.000 tỷ đồng

Phía PVN cho biết khoản nợ của EVN hiện ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cân đối dòng tiền của tập đoàn.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa công bố ước tính kết quả 6 tháng đầu năm 2023, trong đó cho biết tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 420.100 tỷ đồng , giảm hơn 10% so với cùng kỳ nhưng vượt 24% kế hoạch 6 tháng.

Trong giai đoạn này, PVN cho biết tập đoàn đã nộp ngân sách Nhà nước (không bao gồm Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn) hơn 66.000 tỷ đồng , xấp xỉ cùng kỳ và vượt 63% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất không được tập đoàn công bố cụ thể nhưng cho biết kết quả đã vượt cao so với mục tiêu.

Về tình hình kinh doanh trong năm nay, PVN đặt kỳ vọng đạt gần 677.700 tỷ đồng doanh thu (không bao gồm Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn), nộp ngân sách Nhà nước 78.300 tỷ đồng . Như vậy, sau nửa đầu năm, PVN đã thực hiện được lần lượt 62% và 84% với các chỉ tiêu trên.

PVN cho biết trong nửa đầu năm nay, sản lượng khai thác dầu thô toàn tập đoàn đã đạt 5,3 triệu tấn, vượt 14% so với kế hoạch. Trong đó, khai thác dầu thô trong nước đạt 4,4 triệu tấn, vượt 17% và khai thác dầu thô nước ngoài đạt 900.000 tấn, vượt 3% kế hoạch cùng giai đoạn.

Sản lượng khai thác khí giai đoạn này của PVN đạt 4,16 tỷ m3, vượt 27% kế hoạch; sản xuất điện đạt 12,66 tỷ kWh, vượt 5% kế hoạch; sản xuất đạm đạt 877.500 tấn, vượt 10% kế hoạch; sản xuất sản phẩm xăng dầu (không bao gồm sản phẩm của Nghi Sơn) đạt 3,53 triệu tấn, vượt 16,6% kế hoạch 6 tháng.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA PVN (tỷ đồng) Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh thu

498000 626800 736200 566800 620200 197120 Lợi nhuận trước thuế

38300 41900 34900 19900 45000 82200

Theo PVN, kết quả kinh doanh kể trên của tập đoàn có được rất khác biệt trong điều kiện tình hình vĩ mô, thị trường, kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn, đặc biệt là tình trạng gián đoạn, đứt gãy cao, chưa từng có tiền lệ. Các dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 hiện đều giảm so với dự báo cuối năm 2022.

Trong nước, dù tăng trưởng GDP quý II cao hơn quý I nhưng vẫn thấp hơn so với kế hoạch đặt ra và bối cảnh chung vẫn còn nhiều khó khăn hơn là thuận lợi.

Bên cạnh các yếu tố kể trên, ngành dầu khí cũng chịu tác động lớn từ thị trường năng lượng giảm sâu so với cùng kỳ và xu hướng tháng sau giảm so với các tháng trước. Trong đó, giá dầu thô, giá khí, biên lợi nhuận xăng dầu, lọc dầu đều giảm mạnh, nhu cầu điện tăng không cao so với cùng kỳ. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới 6 tháng đầu năm đã giảm từ 25-27% so với cùng kỳ; giá phân bón ở mức thấp, tiêu thụ khó khăn…

Đáng chú ý, một trong những vướng mắc, khó khăn lớn được tập đoàn này chỉ ra là việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang nợ trong toàn hệ thống PVN gần 23.000 tỷ đồng . Trong đó, nợ đến hạn thanh toán là hơn 14.000 tỷ đồng , ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cân đối dòng tiền của PVN.

Bên cạnh đó, với việc ưu tiên huy động điện từ nguồn năng lượng tái tạo nhưng với tính ổn định không cao dẫn đến các nhà máy nhiệt điện khí huy động lên xuống máy liên tục làm xác suất sự cố các tổ máy tăng cao, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất điện cũng như tính sẵn sàng để đảm bảo mục tiêu kế hoạch sản lượng điện của tập đoàn.