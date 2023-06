EVN Hà Nội nói lý do nhiều nơi mất điện trong ngày nắng nóng gay gắt

Theo cơ quan điện lực, để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện khi nắng nóng gay gắt kéo dài, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp

Bình quân lượng điện tiêu thụ tháng 5 đã tăng hơn 22,5% so với bình quân tháng 4. Ảnh: Việt Linh.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), lượng điện tiêu thụ trung bình ngày trên toàn thành phố tháng 3 là 58.336 triệu kWh, tháng 4 là 61.542 triệu kWh thì tháng 5 là 75.406 triệu kWh. Như vậy, bình quân lượng điện tiêu thụ tháng 5 đã tăng hơn 22,5% so với bình quân tháng 4.

"Nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố thậm chí nguy cơ cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp", công ty điện lực cho biết.

EVNHANOI mong nhận được sự chia sẻ của khách hàng đối với những khó khăn về cung cấp điện ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, mong khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm tiêu thụ điện 10h-14h và 20h-23h hàng ngày.

Theo công ty điện lực, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng đã làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Mức độ tiêu thụ điện toàn hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận ngày 19/5 vừa qua đã tăng lên mức rất cao là hơn 924 triệu kWh/ngày - cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 10,5% so với cùng kỳ; công suất tiêu thụ cực đại đã lên tới 44.600 MW, cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 8,5% so với cùng kỳ tháng 5/2022.

Trong tháng 6, dự báo miền Bắc tiếp tục đối mặt với nắng nóng kéo dài trong gần 2 tuần liên tục, dự kiến phụ tải miền Bắc và hệ thống điện Quốc gia sẽ tiếp tục có thể còn tăng cao hơn trong các ngày tới.

Trong tháng 6, dự báo miền Bắc tiếp tục đối mặt với nắng nóng kéo dài trong gần 2 tuần liên tục. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong bối cảnh đó, các hồ thủy điện cũng ghi nhận tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, đến thời điểm cuối tháng 5, sản lượng điện quy đổi còn lại trong hồ thủy điện toàn hệ thống là 2,35 tỷ kWh, thấp hơn 1,736 tỷ kWh so với kế hoạch năm, trong đó riêng miền Bắc thấp hơn 1,23 tỷ kWh.

Có 8/12 hồ thủy điện ở miền Bắc có mực nước bằng và gần mực nước chết. Một số hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đã có mực nước rất thấp và nguy cơ về mực nước chết nếu tình hình thủy văn không được cải thiện, cụ thể như: Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Hủa Na, Thác Bà.

Số ngày còn lại có thể khai thác tối đa công suất một số nhà máy thủy điện ứng với các hồ như sau: Lai Châu (0,4 ngày), Hủa Na (0,4 ngày), Thác Bà (0,5 ngày), Sơn La (0,9 ngày), Tuyên Quang (0,8 ngày), Bản Chát (1,5 ngày).

Bên cạnh đó, một số tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống cũng bị suy giảm công suất hoặc bị sự cố do vận hành cao liên tục trong điều kiện thời tiết nóng gay gắt kéo dài. Điển hình tại thời điểm ngày 1/6 các tổ máy nhiệt điện than ở phía Bắc đang bị sự cố gồm có: Phả Lại 1, S6 Phả Lại 2, S2 Cẩm Phả, S1 Vũng Áng 1, S2 Nghi Sơn 2, S2 Mạo Khê, S1 Quảng Ninh, S2 Thăng Long, S1 Sơn Động.

Thời gian gần đây, một số khu vực tại Hà Nội bị cắt điện trong bối cảnh nắng nóng. Bị cắt điện khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân gặp ảnh hưởng.

Hiện nay, lịch cắt điện đã được các đơn vị cung cấp điện cập nhật chi tiết trên Internet. Người dùng có thể cập nhật lịch cắt điện để chủ động sắp xếp công việc thông qua website, ứng dụng hoặc tài khoản Zalo của công ty cung cấp điện tại khu vực.

Ngày 2/6 nhiều địa điểm, khu vực các quận trung tâm sẽ bị cắt điện nhiều giờ. Theo lịch, tại khu vực quận Thanh Xuân, một số nơi cắt điện 8 tiếng 4h-12h như Ngõ 67 và ngõ 11 phố Nguyễn Quý Đức, từ số nhà 2-182 ngách 160/4 Lương Thế Vinh, ngách 160/12 Lương thế Vinh, nhà C5 ngõ 182 Lương Thế Vinh.

Khu vực Cầu Giấy, phố Chùa Hà cắt điện trong khung giờ 8h-15h; Ngõ 1 Phạm Tuấn Tài cắt điện khung giờ 8h-10h; Ngõ 261 Trần Quốc Hoàn cắt điện trong khung giờ 10h15-14h...