EVN Hà Nội bác tin cắt điện luân phiên

EVN Hà Nội khẳng định không có tình trạng cắt điện luân phiên trên địa bàn thủ đô. Các lịch tạm ngừng cấp điện là để phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo hệ thống.

Theo EVN, lịch cắt điện điện trên địa bàn TP Hà Nội là để phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng. Ảnh: Lê Hiếu.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) vừa có phản hồi về thông tin cắt điện luân phiên trên địa bàn thành phố. Về vấn đề này, EVN Hà Nội khẳng định không có tình trạng cắt điện luân phiên trên địa bàn thủ đô.

"Các lịch tạm ngừng cấp điện trên địa bàn TP Hà Nội phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo vận hành cung ứng điện được an toàn, ổn định", cơ quan điện lực TP cho biết.

Theo EVN Hà Nội, lịch cắt điện kể trên đã được thông báo trước cho khách hàng, được đăng tải đầy đủ, đúng quy định trên các nền tảng chăm sóc khách hàng của công ty như website, app, Zalo, Facebook… để phục vụ khách hàng sử dụng điện dễ dàng cập nhật, tra cứu.

Trước đó, theo thông báo lịch tạm ngưng cấp điện của EVN Hà Nội, một số khu vực trên địa bàn các quận, huyện của thành phố sẽ bị tạm ngừng cung cấp điện trong khoảng thời gian nhất định.

Các cơ sở bị cắt điện chủ yếu gồm doanh nghiệp, trường học hay trung tâm thương mại đã có lịch chủ động đề nghị cắt điện để bảo trì hoặc bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp nội bộ mà các đơn vị này tự đầu tư. Lịch xin cắt điện của các đơn vị này đã được gửi trước cho ngành điện một tuần.

Bên cạnh đó, nhiều khu vực đông dân cư tại Hà Nội như một phần khu dân cư tại phường Xuân Tảo, Đức Thắng, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) bị mất điện trong khoảng thời gian 5-9 tiếng. Các khu vực như thôn Lê Xá, thôn Phúc Thọ, thôn Du Nội (xã Mai Lâm, huyện Đông Anh) cũng mất điện từ 8h đến 11h trong thời gian ngày 21/5.

Ngày 22/5, một số hộ dân ở các quận huyện như Đống Đa, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Đông Anh, Sóc Sơn, Đan Phượng… cũng bị cắt điện trong khoảng thời gian nhất định.

Ngày mai (23/5), một phần TDP 5, phường Đại Mỗ; một phần TDP 4, phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) sẽ bị cắt điện trong khoảng thời gian 6 tiếng. Các hộ dân thuộc số nhà 40-58 và số nhà 13-69 phố Hoàng Văn Thái; toàn bộ ngõ 50 phố Hoàng Văn Thái; toàn bộ ngõ 235 phố Nguyễn Ngọc Nại (quận Thanh Xuân) cũng sẽ bị cắt điện từ 5h đến 13h.

Hay tại quận Bắc Từ Liêm, Khu dự án nhà ở Cầu Diễn (ngõ 332 Đường Hoàng Công Chất); TDP Đức Diễn 2, phường Phúc Diễn; Tòa nhà A8 Chung cư An Bình City, phường Cổ Nhuế 1 cũng sẽ bị mất điện từ 8h đến 17h.

Trong những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt phổ biến 38-39 độ C có thời điểm lên tới 40 độ C, khiến sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn TP Hà Nội liên tục tăng cao. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố trong một số thời điểm do thiết bị vận hành trong môi trường nhiệt độ cao, đường dây, trạm biến áp bị quá tải...

EVN Hà Nội cho biết đã tăng cường quân số, ứng trực 24/24 để sẵn sàng khôi phục nhanh nhất có thể các sự cố về điện.

EVN khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện (khung giờ 11-14h và 18-23h hàng ngày); không sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc.