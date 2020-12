Everon phát triển thương hiệu mành rèm

Đáp ứng nhu cầu tìm mua mành rèm cao cấp từ chất lượng đến thiết kế và đảm bảo chi phí hợp lý cho khách hàng, Everpia JSC ra mắt thương hiệu mành rèm Everon vào 2019.

Tại Việt Nam, nhiều đơn vị thi công chọn đặt mành rèm tại xưởng gia công tự phát, tiềm ẩn nguy cơ kỹ thuật cắt may và chất liệu vải không đảm bảo. Bên cạnh đó, khách hàng gần như không có lựa chọn thay đổi mành rèm về sau do chi phí và quy trình cắt may tốn kém cả thời gian lẫn tiền bạc.

Với hơn 30 năm thấu hiểu thị trường, từ những bước đầu xây dựng nên thương hiệu chăn ga gối đệm Hàn Quốc tại Việt Nam, Everon nhận thấy thị trường mành, rèm, thảm tại đây có nhiều tiềm năng. Năm 2019, Everpia JSC ra mắt thương hiệu mành rèm Everon với dịch vụ may đo chuyên nghiệp lẫn mành rèm may sẵn, được nhiều khách hàng đón nhận.

Everpia JSC hiện sở hữu 3 nhà máy sản xuất tại Hà Nội, Hưng Yên và Đồng Nai với năng lực sản xuất lớn. Với nguồn vải cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc, được thiết kế riêng tại Viện thiết kế Everon, cùng dây chuyền sản xuất hiện đại, công ty có thể đáp ứng đa dạng yêu cầu của các công trình cao cấp.

Viện thiết kế Everon là đơn vị hoạt động gần như độc lập với khoảng 20 nhân sự có chuyên môn cao và tư duy thẩm mỹ cấp tiến, cho phép Everon nói chung và mành rèm Everon liên tục giới thiệu những mẫu thiết kế mới trên nền chất liệu cao cấp. Viện thiết kế cũng tạo lợi thế để thương hiệu mành rèm phục vụ những dự án lớn, đòi hỏi sự chuẩn xác và tinh chỉnh cao.

Everon vốn được biết đến với chất liệu vải nhập Hàn và kỹ thuật cắt may tỉ mỉ. Điều này cũng được thể hiện ở mành rèm Everon khi từng sản phẩm đến tay người dùng đều đạt chất lượng cao. Dù mới ra mắt, mành rèm Everon đã là đối tác của những dự án cao cấp, biệt thự tư gia cần chất lượng mành rèm xứng tầm không gian.

Ông Choi Hyung Joon - Giám đốc điều hành mảng mành rèm Everpia JSC - chia sẻ: “Không chỉ có lợi thế nguồn vải và tay nghề cắt may, Everpia JSC còn hoàn thiện quy trình tư vấn và đội ngũ lắp đặt trên toàn quốc để khách hàng dự án hay cá nhân đều có thể thuận tiện sở hữu mành rèm phù hợp với không gian nội thất trong thời gian nhanh chóng”.

Everon kỳ vọng mang đến mành rèm chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu dự án.

Dù mới ra mắt hơn một năm, mành rèm Everon đã có danh mục sản phẩm và dịch vụ đa dạng như cung cấp, thiết kế và thi công mành rèm cho dự án, mành rèm thiết kế trên mẫu vải sẵn có, mành rèm may sẵn được bán tại hệ thống showroom.

Mành rèm may sẵn Everon giúp khách hàng sở hữu không gian mơ ước với chi phí hợp lý.

Khách hàng cá nhân có thể trải nghiệm mành rèm tại các showroom Everon hoặc nhắn tin đến fanpage Everon để được tư vấn về chất liệu, kích cỡ và thiết kế. Những mẫu rèm may sẵn cũng đã có mặt trên các trang Everon.com, Tiki, Lazada, Shopee và Sendo.

Sự đa dạng về chất liệu vải lẫn nguồn lực thiết kế, lắp đặt giúp mành rèm Everon đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Ngoài ra, khi truy cập website Everon.com, khách hàng có thể trực tiếp lựa chọn mành rèm thiết kế theo kích thước và nhận báo giá nhanh chóng. Công ty có hướng dẫn chi tiết cách đo cửa, bộ sản phẩm bao gồm đầy đủ phụ kiện, giúp việc lắp đặt dễ dàng.

Với khách hàng dự án, Viện thiết kế Everon cùng đội ngũ kỹ thuật viên trên toàn quốc luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn, thiết kế và cắt may phù hợp với yêu cầu. “Mang sản phẩm chất lượng đến mỗi khách hàng một cách thuận tiện" là tâm niệm khi Everpia JSC phát triển mành rèm Everon.