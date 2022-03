Evan Rachel Wood đóng vai Madonna

Nữ diễn viên hóa thân thành huyền thoại Madonna trong dự án phim tiểu sử “Weird: The Al Yankovic Story”. Bạn diễn của cô là Daniel Radcliffe.

Mxdwn đưa tin Evan Rachel Wood, ngôi sao của bộ phim truyền hình Westworld, đã được chọn để thủ vai Madonna trong dự án điện ảnh tiểu sử Weird: The Al Yankovic Story cùng Daniel Radcliffe. Bộ phim do chính Yankovic và Eric Appel viết kịch bản. Appel đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn. Phim đã bấm máy từ tháng 2 tại Los Angeles (Mỹ).

Thông tin được công bố bởi hãng Roku vào ngày 3/3. Bài đăng viết: “Hình ảnh đầu tiên. Evan Rachel Wood sẽ góp mặt cùng Daniel Radcliffe trong dự án Weird: The Al Yankovic Story với vai siêu sao Madonna”. Đi kèm bài viết là bức ảnh Rachel Wood trong tạo hình huyền thoại âm nhạc.

Bức ảnh Evan Rachel Wood trong tạo hình Madonna từ Weird: The Al Yankovic Story. Ảnh: Roku.

Yankovic là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc kiêm nghệ sĩ hài kịch đắt khách nhất lịch sử. Ông nổi tiếng với các tác phẩm nhạc chế từ nhiều ca khúc ăn khách đương thời. Bộ phim tiểu sử sắp bấm máy hứa hẹn tái hiện trên màn ảnh trọn vẹn cuộc đời người nghệ sĩ tài hoa, từ thời thơ ấu tới hành trình chạm đến đỉnh cao danh vọng.

Khán giả cũng được hé lộ nhiều chi tiết xoay quanh cuộc tình dang dở và lối sống trác táng của Yankovic. Đường đời Madonna và Yankovic giao cắt vào năm 1985 khi ông chế lại ca khúc Like a Virgin của nữ ca sĩ thành bản hit Like a Surgeon . Video ca khúc Like a Surgeon đã thu hút hơn 21 triệu lượt xem.

Trong sự nghiệp, Evan Rachel Wood đã ba lần nhận đề cử Emmy và nổi tiếng với vai diễn trong TV series Westworld của HBO. Sắp tới, bộ phim tài liệu hai phần Phoenix Rising xoay quanh quá khứ của nữ diễn viên, do Amy Berg đạo diễn, chính thức phát hành. Nội dung tác phẩm ghi lại những trải nghiệm của Rachel Wood khi bị nhạc sĩ, ca sĩ Marilyn Manson thao túng và bạo hành.