Eva Mendes từ chối phim có cảnh nóng

Nữ diễn viên "Ma tốc độ" chia sẻ về kế hoạch trở lại đóng phim sau khoảng 8 năm tạm dừng để chăm sóc gia đình.

Trong cuộc trò chuyện mới với chương trình The View, Eva Mendes bày tỏ sẵn sàng trở lại đóng phim. Song ngôi sao 48 tuổi tự đưa ra một số tiêu chí khác so với trước đây.

Cô nói: "Trước đây, khi chưa có con, tôi có thể tham gia mọi dự án, tất nhiên đó là dự án thú vị. Nhưng bây giờ tôi không đóng phim chứa yếu tố bạo lực hoặc tình dục, cảnh nóng. Nói chung, tôi có một danh sách ngắn về những điều không muốn làm nữa".

Eva Mendes và Ryan Gosling đã có hai con chung.

Khi được hỏi về một dự án đặc biệt để trở lại sau nhiều năm vắng bóng, Eva Mendes đáp: "Tôi cũng mong như vậy. Một tác phẩm đẹp và trong sáng". Khi MC Whoopi Goldberg gợi ý về dự án Disney, người đẹp trả lời: "Disney! Đúng là hoàn hảo".

Eva Mendes, sinh năm 1974, từng được biết đến là một trong những mỹ nhân gợi cảm bậc nhất của Hollywood. Cô nổi tiếng từ sau phim 2 Fast 2 Furious. Trên chặng đường sự nghiệp, Mendes tham gia nhiều dự án khác như Training Day, Hitch, Ghost Rider, Last Night, The Place Beyond The Pines...

Sau khi yêu và lập gia đình với tài tử Ryan Gosling, cô rời xa màn ảnh, lui về hậu trường. Cặp sao có hai con gái Esmeralda (7 tuổi) và Amada (5 tuổi).

Bộ phim gần nhất Eva Mendes góp mặt là Lost River - năm 2014. Năm 2021, cô tham gia lồng tiếng cho một tập phim của series hoạt hình Bluey.

Trong chương trình Today With Hoda & Jenna, phát sóng vào đầu tháng 5, Eva Mendes chia sẻ niềm hạnh phúc khi thực hiện thiên chức làm mẹ. Cô tâm sự muốn dành thời gian bên các con đến khi chúng lớn. Nữ diễn viên cũng nói rằng chỉ đến khi gặp Ryan Gosling, cô mới khao khát có một tổ ấm.

"Thực sự điều gì đó điên rồ đã xảy ra. Tôi gặp Ryan Gosling, yêu anh ấy. Và tôi nhận ra mình muốn có con với người đàn ông này... Khi mang thai, tôi cũng lo lắng chuyện này chuyện kia. Ơn trời, sức khỏe của tôi tốt. Tôi hạnh phúc vì đã chờ đợi", người đẹp chia sẻ.