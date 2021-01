Eugene chia sẻ lý do phải lòng Ki Tae Young

Eugene cho biết phòng tắm hơi chính là địa điểm bắt đầu cho mối lương duyên giữa cô và ông xã Ki Tae Young.

Ngày 20/1, My Daily đưa tin nữ diễn viên Eugene tham gia chương trình giải trí Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny của đài SBS. Trong buổi trò chuyện, người đẹp Penthouse chia sẻ về lý do phải lòng ông xã Ki Tae Young.

"Lúc đó hai chúng tôi đang ghi hình bộ phim Creating Destiny, cả đoàn làm phim đã tranh thủ giờ giải lao cùng nhau đến phòng tắm hơi. Quản lý của tôi và các nhân viên nam đã tiết lộ rằng cơ thể của Ki Tae Young 'không phải chuyện đùa đâu' sau khi vào khu vực nhà tắm cùng anh ấy. Những lời đó khiến tôi chú ý đến Ki Tae Young nhiều hơn. Vì vậy, phòng tắm hơi có thể được xem là nơi se duyên cho chúng tôi", Eugene chia sẻ.

Eugene và Ki Tae Young là cặp vợ chồng kiểu mẫu của showbiz Hàn. Ảnh: Naver.

Eugene và Ki Tae Young kết hôn vào năm 2011. Gần 10 năm qua, Eugene và Ki Tae Young được xem là cặp vợ chồng mẫu mực của showbiz Hàn. Họ có với nhau 2 con gái.

Trong chương trình, khi được hỏi bí quyết cho hôn nhân hạnh phúc là gì, nữ diễn viên 40 tuổi cho rằng đó là “lòng biết ơn” và "xem nhau như những người bạn thân thiết". "Muốn thay đổi tình bạn với một người là rất khó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu tôi và chồng mình cùng lúc có cả tình yêu và tình bạn, chắc chắn chúng tôi sẽ bên nhau dài lâu".

Sau 5 năm dành trọn thời gian chăm lo việc gia đình, Eugene đã trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim bom tấn Penthouse. Thành công vang dội của tác phẩm giúp cô giành được giải thưởng Diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình trung/dài tập tại SBS Drama Awards 2020.