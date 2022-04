EU ngừng nhập than, Nga bán cho thị trường khác

Người phát ngôn Điện Kremlin hôm 8/4 nói Nga sẽ chuyển hướng các chuyến hàng chở than từ EU sang những thị trường thay thế, sau khi khối từ chối nhận các lô hàng này.

“Các lô hàng than, do châu Âu từ chối tiêu thụ, sẽ được chuyển hướng sang những thị trường thay thế khác”, TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. “Than vẫn là một mặt hàng rất phổ biến”.

Ông Peskov thông báo như trên sau khi châu Âu thông qua gói trừng phạt thứ 5 nhằm vào Nga. Lệnh trừng phạt mới bao gồm các hạn chế đối với những cá nhân và tổ chức tài chính Nga, đồng thời cấm nhập khẩu than và nguồn cung cấp công nghệ cao của Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố sẽ rất khó để một số nước châu Âu, những nước phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu than Nga, từ chối các lô hàng ngay lập tức.

Theo ông, Nga có thể sẽ chuyển xuất khẩu than sang các nước châu Á - Thái Bình Dương bằng cách tận dụng công suất ở Biển Đen và các cảng vùng Baltic.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Nikolay Shulginov cho rằng quyết định không nhập khẩu than đá của Nga sẽ ảnh hưởng đến các nước thành viên EU trước tiên.

"Việc thay thế than của chúng tôi tại thời điểm này là khá khó khăn, tính đến cả đặc tính chất lượng (của than). Do đó, quá trình chuyển đổi sẽ kéo dài, và hơn cả là giá than sẽ cao hơn rất nhiều vì liên quan tới các công tác hậu cần", ông Shulginov nói.

Bộ trưởng nói thêm Nga sẽ định hướng lại lĩnh vực than để xuất khẩu sang các thị trường thay thế.