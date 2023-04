EU đề xuất kế hoạch 1,2 tỷ USD chống mối đe dọa an ninh mạng

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 18/4 đã thông báo kế hoạch trị giá 1,2 tỷ USD nhằm chống lại mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng đối với Liên minh châu Âu (EU), Reuters đưa tin.

Liên minh châu Âu ngày 18/4 đã công bố một kế hoạch trị giá 1,2 tỷ USD nhằm bảo vệ các quốc gia trong khối khỏi những mối đe dọa về an ninh mạng. Ảnh: Reuters.

"Dự luật Đoàn kết An ninh mạng của EU sẽ củng cố quá trình hợp tác trên toàn khối, giúp các quốc gia phát hiện và chuẩn bị tốt hơn cho một sự cố an ninh mạng quy mô lớn. Đạo luật bao gồm việc tạo ra Chiếc khiên An ninh mạng toàn châu Âu và Cơ chế An ninh mạng Khẩn cấp", cơ quan lãnh đạo EU cho biết.

Khiên an ninh mạng của châu Âu sẽ được hình thành bởi một mạng lưới các Trung tâm An ninh quốc gia và xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ tối tân như trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu cấp cao nhằm phát hiện các mối đe dọa về an ninh mạng.

Cơ chế An ninh mạng Khẩn cấp sẽ kiểm tra những thực thể trong các lĩnh vực thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, vận tải và năng lượng nhằm tìm ra những điểm yếu tiềm năng.

Kế hoạch của EU cũng bao gồm việc thiết lập Lực lượng dự trữ An ninh mạng, gồm những dịch vụ phản ứng khẩn cấp. Lực lượng này sẽ can thiệp khi có yêu cầu từ một thành viên của EU hoặc trong trường hợp xảy ra một sự cố an ninh mạng nghiêm trọng và với quy mô lớn.

Dự luật Đoàn kết An ninh mạng sẽ cần sự phê chuẩn của các thành viên EU trước khi được áp dụng trên toàn khối.