EU cắt tài trợ chương trình của WHO ở CHDC Congo vì bê bối tình dục

Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đình chỉ cấp vốn cho các chương trình của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại CHDC Congo do lo ngại về cách thức WHO xử lý vụ bê bối xâm hại tình dục.

Reuters hôm 28/10 dẫn tuyên bố của EC cho biết: "Ủy ban đã tạm thời đình chỉ các khoản thanh toán và sẽ không cấp mới kinh phí liên quan đến các hoạt động nhân đạo do WHO thực hiện tại CHDC Congo". Trước đó, EC hôm 7/10 đã gửi một lá thư liên quan đến việc lập tức đình chỉ tài chính cho 5 chương trình của WHO (bao gồm hoạt động chống dịch Ebola và Covid-19) với trị giá 24 triệu USD . "Biện pháp này không ảnh hưởng đến khoản tài trợ EU dành cho hoạt động của WHO ở những nơi khác", EC xác nhận thông tin với Reuters. EC trông đợi các đối tác có "biện pháp bảo vệ mạnh mẽ, hành động quyết đoán, nhằm ngăn chặn những sự cố không thể chấp nhận tương tự tái diễn". WHO chưa phản hồi về động thái nói trên của EC. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters. Trước đó, báo cáo của một ủy ban độc lập cho biết 83 nhân viên cứu trợ (trong đó 1/4 là thành viên do WHO tuyển dụng) đã tham gia các vụ cưỡng bức, xâm hại tình dục với 9 cáo buộc hiếp dâm trong đợt chống dịch Ebola ở Congo. Trong lá thư gửi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, EC khẳng định "quan ngại sâu sắc" về các phát hiện trong báo cáo nói trên. Cơ quan này yêu cầu bảo vệ và bồi thường cho các nạn nhân, thông tin chi tiết về quy trình tuyển dụng của WHO tại CHDC Congo, cũng như đảm bảo rằng các thủ phạm không được tuyển dụng trong các cơ quan của Liên Hợp Quốc và tổ chức viện trợ trong tương lai. Ngoài ra, EC yêu cầu các đánh giá độc lập về "trách nhiệm cá nhân của WHO" trong quy trình xử lý các cáo buộc và bằng chứng liên quan. EC cho biết sẽ chờ phản hồi của WHO trong vòng 30 ngày. Sau đó, Brussels cần thêm 30 ngày nữa để xem xét về quyết định đình chỉ nói trên. Trong thời gian đó, WHO sẽ không được cấp kinh phí mới cho các hoạt động ở CHDC Congo, EC khẳng định. Bê bối tình dục phía sau sứ mệnh của các cơ quan Liên Hợp Quốc Bê bối mới nhất của WHO tại CHDC Congo không phải là lần đầu tiên một cơ quan của Liên Hợp Quốc phải đối mặt và xử lý các cáo buộc về tình dục ở những nơi họ làm nhiệm vụ. Tổng giám đốc WHO lên tiếng xin lỗi Người đứng đầu WHO hôm 28/9 lên tiếng xin lỗi sau khi nhóm điều tra đưa ra cáo buộc nhân viên của tổ chức lạm dụng tình dục phụ nữ ở CHDC Congo trong đợt dịch Ebola 2018-2020. Cập nhật tình hình Covid-19 Xem chi tiết Số ca lây nhiễm ghi nhận từ 27/4/2021 Ca nhiễm Hôm nay Tỉnh Hôm nay Tổng số ca