'Eternals’ hé lộ mối đe dọa mới đến vũ trụ siêu anh hùng Marvel

Đoạn giới thiệu mới được công bố của “Eternals” hé lộ những hình ảnh đầu tiên về các Deviants và thực thể vũ trụ hùng mạnh được biết đến với tên Celestial.

Biệt đội siêu anh hùng nghìn tuổi của vũ trụ Marvel Ngày 19/8, trailer chính thức cho "Eternals" đã được Marvel Studios công bố. Bộ phim do Chloé Zhao đạo diễn, quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood, được phát hành vào tháng 11.

Cnet đưa tin trailer mới nhất cho Eternals, bom tấn siêu anh hùng đến từ Marvel Studios, đã mang đến cho khán giả cái nhìn chi tiết về sức mạnh của nhóm Eternal cũng như kẻ thù không đội trời chung với họ. Chủng tộc ngoài hành tinh bất tử đã đến Trái Đất từ 7.000 năm trước để bảo vệ loài người khỏi sự tấn công của các quái thú Deviant.

Ngoài sự xuất hiện của các Deviants, trailer mới cũng giải đáp việc tại sao biệt đội ngoài hành tinh hùng mạnh lại không xuất hiện trong trận chiến chống Thanos.

“Chúng em được chỉ dẫn không can thiệp vào những mâu thuẫn của loài người nếu mối nguy không đến từ các Deviant”, Sersi (Gemma Chan) trả lời Dane Whitman (Kit Harington) khi anh hỏi cô lý do Eternals vắng mặt trong trận chiến chống Thanos. Đoạn phim cắt cảnh khi Dane tò mò: “Ai dặn em?”.

Angelina Jolie xuất hiện trong trailer Eternals. Ảnh: Marvel Studios.

Ở nửa sau của trailer, khán giả tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của một Celestial, nhiều khả năng là Arishem the Judge. Trong truyện tranh, các Celestial là thế lực đã tạo ra Eternas cũng như nhóm phản diện Deviant.

Eternals do Chloé Zhao đạo diễn. Cô là nhà làm phim nữ gốc Á đầu tiên đoạt giải Oscar ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc và Phim xuất sắc với tác phẩm Nomadland. Tác phẩm siêu anh hùng của Marvel Studios là dự án bom tấn kinh phí lớn đầu tiên Zhao thực hiện.

Khán giả có thể nhận ra dấu ấn đặc trưng trong phong cách làm phim của Chloé Zhao như các đại cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay những khung hình sử dụng ánh sáng tự nhiên trong phim.

Chủ tịch Marvel Kevin Feige từng chia sẻ về việc hợp tác cùng Zhao với Entertainment Weekly: “Chúng tôi nghĩ cô ấy là nhà làm phim vừa có tầm nhìn nghệ thuật lẫn hiểu biết về thể loại siêu anh hùng. Cô ấy chẳng thua kém bất kỳ ai khi nói về manga, Star Wars hay truyện tranh Marvel”.

Eternals quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt hàng đầu Hollywood như Richard Madden thủ vai Ikaris quyền năng, Gemma Chan là nàng Sersi thương yêu loài người. Kumail Nanjiani hóa thân thành Kingo nắm giữ sức mạnh từ vũ trụ trong khi Lauren Ridloff được giao vai Makkari siêu tốc độ.

Brian Tyree Henry thủ vai Phastos, nhà sáng chế thiên tài, Salma Hayek đảm nhận vai trò thủ lĩnh tinh thần Ajak với trí tuệ sáng suốt. Lia McHugh là Sprite - linh hồn già cỗi mang vẻ ngoài của một thiếu niên. Tài tử Ma Dong Seok là Gilgamesh cường tráng, Barry Keoghan hóa thân thành Druig sống ẩn dật. Nhân vật cuối cùng của nhóm là nữ chiến binh cự phách Thena được Angelina Jolie đảm nhận.

Eternals dự kiến phát hành từ 5/11. Tuy nhiên, Disney vẫn chưa ấn định phương án phát hành chính thức cho tựa phim. Trong năm nay, hai phim điện ảnh siêu anh hùng khác của Marvel Studios đã được tung ra rạp theo các chiến thuật khác nhau.

Black Widow được phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến Disney+ trong khi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sẽ khởi chiếu độc quyền tại rạp trong 45 ngày trước khi lên các nền tảng trực tuyến. Cả hai diễn viên chính của các tựa phim, Scarlett Johansson và Lưu Tư Mộ, đều bày tỏ bất bình về cách làm này.