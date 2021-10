‘Eternals’ bị chấm điểm thấp

Một tuần trước thời điểm khởi chiếu, “Eternals” nhận điểm trung bình trên cả hai trang Rotten Tomatoes và Metacritic.

Variety đưa tin Eternals, tác phẩm mới nhất thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, chỉ nhận 60% bình luận tích cực từ các cây bút phê bình trên Rotten Tomatoes. Có 47/118 bài bình luận đưa nhận xét tiêu cực về phim. Tỷ lệ này khiến số điểm của Eternals tụt xuống 6/10, bị gắn mác “cà chua ủng”.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên Metacritic. Số điểm giới phê bình (Metascore) chấm Eternals chỉ dừng ở mức 55/100. Cụ thể, trong số 33 cây bút đưa ý kiến, có 15 người nhận xét tích cực, 16 trung lập và 2 bình luận tiêu cực.

Eternals xoay quanh một nhóm người ngoài hành tinh bất tử sống ẩn dật trên Trái Đất và bảo vệ loài người trước các hiểm nguy từ vũ trụ. Ảnh: Marvel Studios.

Số điểm Rotten Tomatoes của Eternals hiện thấp hơn đáng kể so với Thor: The Dark World (2013) - phần phim hậu truyện về Thần Sấm từng bị cả giới phê bình và khán giả chê bai. The Dark World nhận 66% bình luận tích cực từ giới phê bình. Trên Metacritic, hai bộ phim một chín một mười với Thor: The Dark World nhận điểm Metascore 54%.

Vẫn còn 6 ngày trước thời điểm Eternals chính thức công chiếu hôm 5/11. Báo chí lẫn giới phê bình cũng chưa đăng tải rầm rộ bình luận về tác phẩm. Cùng với đó, tính năng khán giả chấm điểm phim của Eternals trên Rotten Tomatoes, Metacritic và nhiều trang khác vẫn còn bị khóa. Do đó, một cách lạc quan, Eternals vẫn còn cơ hội để cải thiện tình hình.

Các bài bình luận sớm về Eternals bắt đầu đăng rải rác từ 24/10. Giới phê bình chia phe yêu, ghét rõ rệt khi nói về phim siêu anh hùng đầu tay của đạo diễn Chlóe Zhao. Eternals được khen ngợi về mặt hình ảnh và xây dựng bối cảnh nhưng bị chê vì thiếu không khí hành động kịch tính đặc trưng trong phim siêu anh hùng Marvel.