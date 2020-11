Eriksen vỡ mộng tại Inter Milan

Gia nhập Inter Milan từ Tottenham với nhiều kỳ vọng, nhưng những gì Christian Eriksen thể hiện đến lúc này là sự thất vọng tràn trề.

Trong trận thua 2-3 của Inter trước Real Madrid tại Champions League, Christian Eriksen bị giam trên ghế dự bị suốt 90 phút. Đó là sự trừng phạt của HLV Antonio Conte cho thái độ của tiền vệ người Đan Mạch trong thời gian qua.

Gazzetta dello Sport nhấn mạnh nhà cầm quân người Italy đã đặc biệt thất vọng về cậu học trò đắt giá sau những gì anh thể hiện qua truyền thông và trên sân cỏ.

Gia nhập Inter từ tháng 1/2020 với nhiều kỳ vọng, song những gì Eriksen đang thể hiện lại cho thấy điều ngược lại.

Nước đi sai lầm

Trong tập 1 bộ phim tài liệu "All or Nothing" (Tất cả hoặc không có gì) về Tottenham được Amazon quay vào cuối năm 2019, tiền vệ Christian Eriksen đã có buổi gặp mặt thẳng thắn với tân HLV Jose Mourinho và Chủ tịch Daniel Levy để bàn về tương lai.

Ông Levy làm rõ quan điểm của Tottenham khi khẳng định muốn giữ chân Eriksen với phát biểu: "Nếu đó là vấn đề về tiền bạc, chúng tôi sẽ đưa ra lời đề nghị tương tự họ".

"Ông biết đó không bao giờ là vấn đề tiền mà", Eriksen cười. "Tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội tốt tại Inter Milan".

Sau buổi trò chuyện này, Eriksen dần bị gạt khỏi kế hoạch của Jose Mourinho và gia nhập Inter trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông với giá 20 triệu euro. Nerazzurri cho Eriksen ra mắt tại nhà hát tại Milano, địa điểm chỉ dành cho những nghệ sĩ hàng đầu.

Tại Inter, Eriksen nhận lương 7,5 triệu euro/mùa, chỉ sau Romelu Lukaku. Anh cũng trở thành cầu thủ đắt giá nhất Serie A ở thời điểm mới chuyển tới. Mọi thứ đều được đo ni đóng giày để cựu tiền vệ Tottenham tỏa sáng.

Chỉ có điều, mọi chuyện đang đi chệch hướng. Đến nay, Eriksen đã đá cho Inter 33 trận, gần một nửa trong số này là vào sân từ ghế dự bị. Anh mới có 4 bàn và vỏn vẹn 3 đường kiến tạo cho Nerazzurri, không lần nào trong số đó diễn ra ở mùa này.

Eriksen gần như không thể thích nghi với sơ đồ 3-5-2 của Inter, cho dù đã có không ít thời điểm, HLV Conte chủ động chuyển sơ đồ thành 3-4-1-2 để cầu thủ người Đan Mạch chơi ngay sau cặp tiền đạo Lukaku-Lautaro Martinez.

Sự xuất hiện của Arturo Vidal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè càng khiến vị trí của Eriksen bị cạnh tranh dữ dội. Tiền vệ người Chile vốn là học trò cưng của Conte từ khi còn ở Juventus. Vidal hiểu, thích nghi và hòa nhập rất nhanh vào lối chơi của Inter, trong khi Eriksen không tạo ra sự ảnh hưởng nào rõ rệt.

Chia sẻ với Sky Sport Italy cựu tiền đạo Paolo Di Canio nhấn mạnh: "Eriksen chẳng thể làm gì với Conte cả. Conte là mẫu HLV thích kiểm soát, thậm chí cả chuyện chăn gối của cầu thủ. Còn Eriksen lại là mẫu cầu thủ thích chuyền bóng bằng gót. Đó là hai trường phái bóng đá trái ngược nhau.

Eriksen chẳng thể hiện cảm xúc gì, thắng 4-0 hay thua 0-4 với cậu ấy cũng vậy. Conte thì ưa những cầu thủ biết cách bộc lộ cảm xúc và cống hiến hết mình".

Nếu đánh giá sự việc theo góc nhìn của Di Canio, việc Eriksen gặp khó tại Inter lúc này là dễ hiểu. Bởi cả hàng tiền vệ của Inter lúc này, trừ tiền vệ người Đan Mạch, đều là mẫu cầu thủ thi đấu nhiệt tình, phần nào đó là thiên về sức mạnh cơ bắp. Từ Arturo Vidal, Nicolo Barella, Radja Nainggolan, Marcelo Brozovic đến Roberto Gagliardini, Matias Vecino.

Ngay cả Stefano Sensi, một tiền vệ nhỏ con có lối đá tương đối kỹ thuật cũng xăm trổ chằng chịt trên cánh tay và ưa thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, điều trái ngược so với Eriksen.

Antonio Cassano, cựu cầu thủ ưa sáng tạo và kỹ thuật của bóng đá Italy và là CĐV Inter từ bé thì chỉ trích Conte nặng nề về cách sử dụng Eriksen. "Có lẽ bởi khi còn là cầu thủ, Conte không giỏi nên ông ta chỉ ưa sử dụng những cầu thủ trung bình. Eriksen là tiền vệ hay nhất của Inter", Cassano nhấn mạnh.

Mọi chuyện giữa Conte và Eriksen đang càng trở nên tồi tệ trong thời gian gần đây khi phong độ của Inter sa sút thảm hại. Trong 7 trận gần nhất ở mùa giải này, Inter chỉ thắng 1. Eriksen đá chính trong 3 trận và đều không để lại dấu ấn nào.

Trong chiến thắng duy nhất trước Genoa với tỷ số 2-0 tại Serie A, Inter có Eriksen đá chậm chạp và hời hợt. Chỉ 6 phút sau khi ngôi sao người Đan Mạch rời sân, Inter lập tức có bàn thắng nhờ công của Romelu Lukaku với pha kiến tạo tới từ chính người vào thay Eriksen: Nicolo Barella.

Tới trận thua 2-3 trước Real Madrid tại Champions League rạng sáng 4/11, khi Inter buộc phải thay người bởi các cầu thủ dần thấm mệt, Eriksen cũng không được chọn. HLV Conte đưa Roberto Gagliardini và Radja Nainggolan vào sân thay vì tiền vệ người Đan Mạch.

Tương lai nào cho Eriksen

Khi trở về tập trung cùng ĐT Đan Mạch, Eriksen đáp trả câu hỏi vì sao không được đá chính thường xuyên tại Inter như sau: "Vấn đề đấy anh nên hỏi HLV, chứ không phải tôi".

Ở trận hòa 2-2 thất vọng trước Parma hồi cuối tuần trước, Gazzetta dello Sport nhấn mạnh Conte đã nổi điên khi thấy Eriksen lững thững đi tới chấm phạt góc khi đội nhà đang bị dẫn 0-2. Ngay sau tình huống này, Eriksen bị rút khỏi sân, và ngồi dự bị suốt 90 phút trước Real.

Báo chí Italy sau đó quả quyết Conte đã rất thất vọng vì phản ứng của Eriksen trên truyền thông và cả trên sân cỏ. Nhà cầm quân người Italy rõ ràng không kỳ vọng cậu học trò đâm mình một nhát sau lưng như thế khi cả đội đang gặp khó khăn.

Báo chí Italy lúc này đã bắt đầu nói tới viễn cảnh tiền vệ người Đan Mạch rời Inter sau đúng 1 năm. Trước đó, Eriksen được cho là đã từ chối lời đề nghị mượn kèm điều khoản mua đứt của Hertha Berlin vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tuy nhiên, lời đề nghị từ PSG có thể khiến Eriksen suy nghĩ. Giám đốc thể thao Leonardo của đội bóng Pháp đang muốn giải cứu tiền vệ người Đan Mạch khỏi Inter.

Bản thân PSG cũng có môi trường bóng đá tấn công kỹ thuật hợp với phong cách của Eriksen. Anh cũng vẫn đảm bảo được hít thở không khí Champions League, thậm chí còn có thể tiến xa ở vòng knock-out thay vì nơm nớp bị loại từ vòng bảng như tại Inter.

Song nếu rời Inter, Eriksen cũng coi như tự thừa nhận thất bại khi quyết rời Tottenham. Ở tuổi 28, lẽ ra tiền vệ người Đan Mạch đang phải tỏa sáng ở CLB có lực lượng mạnh mẽ và một HLV giàu tham vọng, nhưng mọi chuyện thay đổi quá nhanh.

Eriksen có "cơ hội tốt tại Inter" như lời anh nói với Chủ tịch Daniel Levy hay không? Câu trả lời có lẽ là không. Conte chưa bao giờ kiên nhẫn với anh, và bản thân Eriksen cũng không phải mẫu cầu thủ phù hợp với Inter.