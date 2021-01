Erik: 'Tôi muốn xóa định kiến về việc chỉ hát được ballad'

Erik thể hiện ca khúc "Anh luôn là lý do" theo dòng nhạc pop, dance. Nam ca sĩ cho biết muốn mang đến hình ảnh mới mẻ thay vì trung thành với ballad.

Sau khi chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ của năm ở Zing Music Awards 2020, Erik lập tức phát hành sản phẩm mới. Lần này, anh rũ bỏ hình ảnh ballad quen thuộc và thể hiện ca khúc Anh luôn là lý do theo dòng nhạc pop, dance. MV được đầu tư về hình ảnh với nhiều kỷ xảo.

Tạo hình cổ trang trong MV của Erik.

Erik với tạo hình cổ trang xuất hiện trong cuốn sách cổ. Ở bối cảnh của hành tinh mới mẻ, anh say mê một cô gái xinh đẹp ngay lần đầu gặp mặt. Họ cùng nhau đi qua những khoảnh khắc lãng mạn như cưỡi ngựa trên, ngắm trăng, hái sao. Nhưng cuối cùng, chuyện tình kết thúc với tấm giấy ghi dòng chữ: “Mình dừng lại nhé, em không sai, chúng ta sai”. MV sử dụng màu vàng chủ đạo tạo nên cảm giác huyền ảo. Phần âm nhạc của Anh luôn là lý do do nhạc sĩ Phúc Thiện thực hiện khá bắt tai.

Ê-kíp sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ để khắc họa nỗi đau của chàng trai trong tình yêu tan vỡ, chẳng hạn chi tiết Erik ngồi đơn côi một mình nhìn các hành tinh hay khi anh cạo trọc đầu.

2020 là năm khá thành công với Erik. Anh có bài hát Ghen Cô Vy nổi tiếng trên mạng xã hội trong nước lẫn quốc tế. Ca khúc xuất hiện trong chương trình Last Week Tonight (phát sóng trên kênh HBO) và tạp chí Billboard. Ngoài ra, anh có Em không sai chúng ta sai, Anh đi đi (hợp tác cùng Hương Giang, ViruSs), Ăn sáng nha (hát với Suni Hạ Linh), Chúng ta phải lòng nhau chưa (với Alex Dương) khá thành công trên bảng xếp hạng âm nhạc.

Nói về thành công năm 2020 và giải thưởng Zing Music Awards, Erik tâm sự: “Thành công năm qua vừa là niềm hạnh phúc nhưng cũng tạo áp lực không nhỏ để tôi thực hiện Anh luôn là lý do. Ballad là dòng nhạc đưa tôi tới gần hơn với khán giả, nhưng không nên dựa vào đó quá nhiều mà cần thay đổi, trải nghiệm ở nhiều dòng nhạc khác nhau”.

Nam ca sĩ kết thúc năm 2020 với giải thưởng Zing Music Awards.

“Tôi muốn xóa đi định kiến của khán giả về việc Erik chỉ hát được ballad cũng như xuất phát điểm là một dancer. Tôi muốn đem năng lượng tích cực thông qua những bài hát để truyền tới cho khán giả cuộc sống vui vẻ, tích cực không u buồn”, anh nói thêm.

“Anh luôn là lý do là phát súng tích cực đầu tiên của tôi trong năm nay, với giai điệu bắt tai, vui vẻ hơn. Tôi tin đây là làn gió mới thổi vào playlist của khán giả. Đương nhiên, tôi không quên 'món ăn' chính khán giả luôn chờ đợi ở tôi là một bài hát ballad”, anh tâm sự.