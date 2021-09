Erik hát 'Rửa mặt như mèo' theo phong cách BlackPink

Nhận được thử thách biến tấu "Rửa mặt như mèo" theo phong cách Kpop, Erik chỉnh sửa ca từ và hát ca khúc thiếu nhi theo giai điệu của bản hit "Kill This Love".

Phần 2 của tập 1 chương trình Không độ Chill & Cool lên sóng vào tối 4/9 đã mang đến cho khán giả những phần biến tấu ca khúc độc đáo và vui vẻ.

Mở đầu tập, MC Thanh Duy tiếp tục khuấy động không khí trò chuyện giữa Đức Phúc, Erik và nhóm DTAP. Trước lời đề nghị của Thanh Duy, DTAP quyết định gửi tới khán giả món quà là ca khúc Dịu dàng em đến. Đặc biệt, bài hát do Erik thể hiện, chương trình cũng là nơi đầu tiên giọng ca 24 tuổi hát live ca khúc.

Hai giọng ca còn tham gia thử thách phổ nhạc ca khúc thiếu nhi - thử thách lấy ý tưởng từ trào lưu Chị ong nâu thất tình. Bài hát được chọn là Rửa mặt như mèo.

Erik và Đức Phúc phải thể hiện ca khúc thiếu nhi Rửa mặt như mèo theo phong cách Kpop và bolero.

Thanh Duy nhận được yêu cầu phải chỉnh sửa ca khúc thành phiên bản cải lương. DTAP được Đức Phúc nhận xét vui là sẽ hát Rửa mặt như mèo theo phong cách đậm hơi thở nhạc miền núi phía bắc của Để Mị nói cho mà nghe - bản hit làm nên tên tuổi của nhóm.

Đức Phúc bốc phải lá thăm có chủ đề Bolero. "Đúng là yếu điểm nào, trời trao cho điều đó. Tôi chỉ muốn góp vui, không muốn góp thảm họa", giọng ca sinh năm 1996 nhận xét về chủ đề bản thân nhận được. Quán quân Giọng hát Việt 2015 không có tự tin thể hiện bolero, nên đã xin đổi sang hát Rửa mặt như mèo theo phong cách nhạc Âu Mỹ.

Erik được yêu cầu biến tấu Rửa mặt như mèo theo phong cách Kpop. Anh đã "đứng hình" khá lâu khi nhận được đề bài, Thanh Duy và các khách mời cười lớn khi thấy trạng thái của Erik.

Sau đó, Erik quyết định biến tấu bản nhạc thiếu nhi quen thuộc theo giai điệu bản hit Kill This Love của BlackPink. "Meo Meo In Your Area", Erik hô to ở đầu phần trình diễn và một lần nữa khiến MC và cách khách mời khác bật cười. Không chỉ hát, nam ca sĩ còn thể hiện vũ đạo bản hit của nhóm nhạc Hàn.

Ngoài món quà trên, Erik cùng Đức Phúc còn gửi đến khán giả bản mash up ba ca khúc Sau tất cả - Ta còn yêu nhau - Hơn cả yêu. DTAP, cũng là giám đốc âm nhạc của chương trình, chính là người chọn và phối hợp ba bản hit trên.

Phần trình diễn của hai nam ca sĩ khiến Thanh Duy cảm động, nam ca sĩ nói: "Giọng hát của các em vang qua không gian, khiến anh như đang sống trong không khí âm nhạc. Anh nhớ khoảng thời gian chúng ta gặp nhau, cùng nhau nghe nhạc, thưởng thức cuộc sống".

Erik lần đầu hát live ca khúc Dịu dàng em đến.

Không chỉ mang đến cho khán giả món quà âm nhạc, Đức Phúc và Erik còn có phần giao lưu, tiết lộ bí mật về tình bạn của hai người. Theo tiết lộ của Erik, Đức Phúc đã tự đổi tên mình trong danh bạ điện thoại của Erik thành: "Anh ruột Đức Phúc đẹp trai cute nhất nhà Hoa dâm bụt", khiến mọi người đều bất ngờ và bật cười.

Hai nam ca sĩ còn là fan "cứng" của phim Penthouse. Erik đặt biệt danh cho Đức Phúc là "Eun Byul" - con gái của Cheon Seo Jin (Kim So Yeon). Trong khi đó, Đức Phúc gọi Erik là "Mẹ Rona", vì giọng ca sinh năm 1997 có tính cách giống nhân vật trên, thường "nói chuyện hôm trước, hôm sau quên hết".

Thông qua chương trình Không độ Chill & Cool, cặp bạn thân nổi tiếng của Vpop còn tiết lộ loạt ảnh chụp chung trong chuyến du lịch của Gia đình Hoa Dâm Bụt vào dịp Tết Nguyên đán 2019. Hai nam ca sĩ mong đại dịch sớm qua để bản thân cũng như khán giả sớm được trở lại với cuộc sống đời thường, cũng như được đi du lịch để tận hưởng và chill hết mình.

Không Độ Chill & Cool là một chương trình truyền hình thực tế kết hợp với âm nhạc của Trà xanh Không Độ. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Erik, Đức Phúc, Khởi My, Trúc Nhân, Hieuthuhai, Tlinh… Trong mỗi tập, các nghệ sĩ vừa trò chuyện về cuộc sống giãn cách tại nhà, vừa thể hiện lại các ca khúc nổi tiếng, được nhóm DTAP làm mới.

Chương trình sẽ là một sân chơi âm nhạc giải trí hấp dẫn, giúp mọi người chill tại nhà, xóa tan căng thẳng mệt mỏi trong những ngày giãn cách. Độc giả có thể theo dõi chương trình tại đây.