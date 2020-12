Epic Games tặng trò chơi miễn phí mỗi ngày

Trò chơi được tặng miễn phí hôm nay là Metro: 2033 Redux.

Theo trang Cnet, Epic Games sẽ tặng ít nhất một trò chơi miễn phí mỗi ngày từ hôm nay cho đến hết năm 2020. Người chơi không những cần phải nhanh tay để đăng ký nhận game mà nên đăng nhập thường xuyên để kiểm tra các khuyến mãi hấp dẫn khác và có cơ hội tích lũy thêm 10 trò chơi miễn phí cho năm 2021.

Trò chơi được tặng hôm nay là Metro: 2033 Redux. Đây là game bắn súng góc nhìn thứ nhất, một người chơi, người chơi giải quyết những nhiệm vụ sinh tồn như sinh vật đột biến và cuộc chiến hậu tận thế khi phiêu lưu vào lòng đất Moscow. Metro 2033 Redux là phiên bản cuối trong series game Metro 2033 nói về thảm họa của loài người.

Trò chơi trị giá 20 USD , thu hút nhiều người chơi yêu thích thể loại bắn súng và phiêu lưu giả tưởng này hiện miễn phí trên Epic Games Store. Hạn cuối đăng ký nhận game là đến 23 giờ (giờ Việt Nam) ngày 23/12/2020, trước khi được thay bằng một trò chơi khác.

Metro:2033 Redux là game miễn phí của hôm nay. Ảnh: Ninetendo



Để đăng ký nhận game miễn phí, người chơi chỉ cần đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Epic, việc đăng ký sẽ không mất phí. Sau đó, tải trò chơi xuống và lưu về máy tính của mình. Trò chơi không có giới hạn thời gian và người chơi thậm chí không cần phải cài đặt ngay lập tức.

Ngoài ra, trang Cnet còn đưa tin về một danh sách rò rỉ trên Twitter được cho là tên các trò chơi miễn phí được tặng từ giờ đến hết năm. Những trò chơi trong danh sách là: Cities: Skylines, Oddworld: New n Tasty, The Long Dark, Defense Grid 1, Alien: Isolation, Metro 2033, Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My Time in Portia, Night in the Woods.