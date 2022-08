EOC trở lại trên đường đua vô địch HPL Bia Saigon Cup 2022

Đó cũng là bàn thắng duy nhất của EOC. Trong ngày đối thủ chơi chặt chẽ, đội bóng áo trắng tấn công chật vật và hiếm có cơ hội thực sự nguy hiểm. Trong tình huống hậu vệ DTS để bóng chạm tay trong vùng cấm, EOC lại kém may khi không được hưởng phạt đền. Ở trận đấu cùng giờ, Mobi cũng giành 3 điểm nên duy trì được khoảng cách so với đội đầu bảng EOC (17 so với 18 điểm).