'Èo uột' đấu giá quyền sử dụng đất, Hà Nội thu chỉ đạt 5,42%

Các khoản thu từ nhà, đất tiếp tục đạt thấp so với dự toán và suy giảm mạnh so với cùng kỳ.

Sáng 4/7, tại phiên thảo luận ở tổ, Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2023 thành phố đưa ra 22 chỉ tiêu, 118 nhiệm vụ cho các sở, ngành và quận, huyện, thị xã.

Theo bà Tuyến, trong các nguồn thu ngân sách đầu năm, nguồn thu đấu giá đất không đạt. Ví dụ, thu đấu giá quyền sử dụng đất chỉ đạt 5,42%, thu tiền từ đất chỉ đạt 21,2% kế hoạch cả năm. Trong khi đó, 2 khoản thu này đều đã được cân đối trong kế hoạch đầu tư công.

Ông Hà Minh Hải, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho rằng các khoản thu từ nhà, đất 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục đạt thấp so với dự toán và suy giảm mạnh so với cùng kỳ do một số nguyên nhân.

Ông Hà Minh Hải, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, giải trình tại kỳ họp

Theo ông Hải, ngay từ cuối quý II/2022, thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu trầm lắng. Cùng với đó, hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp vướng vào lao lý đã khiến tâm lý chung trên thị trường e ngại, mọi giao dịch bị trì hoãn, các dự án đang triển khai phải tạm dừng…

Hơn nữa, chính sách pháp luật không quy định về cơ sở điều chỉnh giá khởi điểm trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng, giá khởi điểm để đấu giá cao so với thị trường. Việc tạo lập quỹ đất còn khó khăn do công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất chưa nhận được sự đồng thuận; việc xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận 2 bên tuyến đường để đấu giá quyền sử dụng đất còn khó khăn… Nhiều đơn vị tư vấn từ chối tham gia công tác xác định giá khởi điểm đất, hoặc tiến hành chậm do tâm lý e ngại trách nhiệm.

Ông Hải cho biết trong 6 tháng cuối năm, UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thu tiền sử dụng đất nói chung. Đặc biệt là trong công tác đấu giá đất làm cơ sở tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá theo kế hoạch trong 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo.

Ngoài ra, thành phố sẽ nỗ lực triển khai thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất; nguồn thu từ quỹ đất quy hoạch 2 bên tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; nguồn thu từ phát triển mô hình đô thị TOD và nguồn thu từ quản lý, khai thác tài sản công.