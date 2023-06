Eo thon của Lý Vũ Xuân ở tuổi 39

Lý Vũ Xuân (1984) là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Trung Quốc. Cô nổi tiếng khi giành giải quán quân trong cuộc thi Super Girls 2005. Tên tuổi Lý Vũ Xuân thêm phủ sóng nhờ những bản hit như Why Me, Say goodbye, Real Love. Ảnh: Gucci, Versace.