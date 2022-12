Envy Apples Vietnam ra mắt hộp táo Tết 2023

Trước thềm năm mới, T&G Vietnam kết hợp cùng “bà trùm hoa hậu” Kim Dung ra mắt hộp táo Tết Envy với thông điệp “Tết thanh tao, trao Envy tuyệt táo”.

Đối với người Việt Nam, tặng quà Tết là nét văn hóa không thể thiếu cho mọi khoảnh khắc đoàn viên. Trao quà Tết là cách để mọi người thể hiện tình cảm, thắt chặt các mối quan hệ xung quanh. Việc lựa chọn hộp táo Tết Envy cho dịp Tết năm nay sẽ giúp cho những ngày đầu năm mới thêm trọn vẹn, ý nghĩa.

Envy mang đến 2 phiên bản hộp táo Tết gồm hộp 6 quả và hộp 8 quả. Hộp 6 quả với số 6 tượng trưng cho may mắn, gợi nhắc ý nghĩa về tài lộc, thịnh vượng cho sắc vị ngày Tết sung túc, bình an. Hộp 8 quả với số 8 tròn đầy tượng trưng cho sự bình an và đong đầy cho một mùa Tết ấm no. Với màu đỏ trầm, táo Envy sẽ điểm xuyết cho sắc Tết thêm đậm đà mà thanh tao.

Hộp táo Tết Envy với màu đỏ đậm sắc xuân.

Với thông điệp “Tết thanh tao, trao Envy tuyệt táo” được gói ghém trong mỗi hộp táo Tết, T&G Global Việt Nam muốn gửi gắm đến người dùng mong ước về sự gắn kết dài lâu, khởi đầu năm mới thuận lợi, khỏe mạnh.

Là thương hiệu táo được yêu thích tại thị trường Việt Nam, Envy luôn biết cách chinh phục những thực khách khó tính với chất lượng tốt và quy trình nuôi trồng đạt chuẩn quốc tế. Được nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand và Mỹ, Envy là giống táo tinh tuyển đạt chuẩn về sắc, hương vị và dinh dưỡng. Nhờ đó, giống táo này được nhiều người yêu thích, trong đó có cả “bà trùm hoa hậu” Kim Dung.

“Bà trùm hoa hậu” Kim Dung là khách hàng trung thành của táo Envy.

Chia sẻ về lần hợp tác này, bà Kim Dung chia sẻ: “Là một người cầu toàn, tôi luôn đặt ra tiêu chuẩn cao trong cuộc sống, đặc biệt là trong sức khỏe. Tôi chọn táo Envy chuẩn gu, chuẩn vị vì đây là giống táo có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vẻ ngoài, chất lượng cho đến nguồn gốc xuất xứ. Hộp táo Tết Envy sẽ là lựa chọn hoàn hảo để chiêu đãi những người thân yêu trong dịp Tết Quý Mão sắp đến”.

Bên cạnh sắc đỏ trầm đẹp mắt, táo Envy có vị ngọt tự nhiên cùng hương thơm mát đặc trưng, dễ dàng cảm nhận được ngay từ lần cắn đầu tiên. Loại quả này sẽ là món ăn lý tưởng cho sức khỏe, hoặc trở thành món quá ý nghĩa dành tặng người thân và bạn bè.

Đại diện T&G Global Việt Nam mong muốn Tết này, người tiêu dùng có thể nâng tầm trải nghiệm với chất lượng táo Envy của các nhà vườn hàng đầu nước Mỹ. Hộp táo Tết Envy đang được bày bán tại các hệ thống siêu thị lớn trên toàn quốc.