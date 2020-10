Emma Watson và những sao trẻ giàu nhất nước Anh

Louis Tomlinson cũng góp mặt trong danh sách người trẻ giàu có nhất nước Anh với 47 triệu bảng. Tuy ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, ca sĩ 29 tuổi vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Trong năm nay, anh ra mắt hai đĩa đơn Always You và Walls được đánh giá cao. Thành viên One Direction đang sống hạnh phúc bên người mẫu Eleanor Calder và con trai. Ảnh: Shutterstock.