Emma Watson tiết lộ về cảnh hôn ám ảnh ở ‘Harry Potter’

“Return to Hogwarts” - tập phim đặc biệt kỷ niệm thương hiệu “Harry Potter” tròn 20 tuổi - đã lên sóng. Tác phẩm mang người xem trở lại khung trời kỷ niệm.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts đã ra mắt người hâm mộ vào ngày đầu năm mới. Chương trình đặc biệt có sự góp mặt của nhiều đạo diễn, diễn viên từng tham gia diễn xuất trong loạt phim Harry Potter. Trong buổi hội ngộ, họ cùng ôn lại kỷ niệm xưa, hé lộ nhiều câu chuyện chưa từng tiết lộ đầy thú vị.

Nỗi kinh hoàng của Draco Malfoy

Trong thế giới phù thủy của Harry Potter, gia đình nhà Malfoy là cơn ác mộng. Trên màn ảnh, vai diễn cha con nhà Malfoy lần lượt do nam diễn viên Jason Isaacs (Lucius Malfoy) và Tom Felton (Draco Malfoy) đảm nhận. Việc đóng phim cùng Jason Isaacs từng khiến cho Tom Felton hoang mang.

Nam diễn viên chia sẻ: “Làm việc với chú Jason thực sự tuyệt vời. Mà thực ra không phải lúc nào cũng tuyệt vời đến thế. Chú ấy có thể lập tức trở mặt, biến thành người quàu quạu, khó gần và xấu tính nhất tôi từng gặp”.

Nam diễn viên Jason Isaacs chia sẻ anh từng khiến Tom Felton bị thương trong khi quay Harry Potter.

Jason Isaacs đồng tình với nhận xét của Felton. Nam diễn viên hồi tưởng kỷ niệm trên phim trường: “Tôi nhớ mình đã tóm lấy thằng bé, cố ra vẻ gắt gỏng và xem khuôn mặt bé xinh ấy không ngừng nhìn mình để nghe ngóng tình hình”.

Nam diễn viên cũng chia sẻ về một tai nạn khiến mình thấy áy náy trên phim trường Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002). Trong một cảnh phim đã bị cắt khỏi bản cuối, Lucius Malfoy đã dùng cây gậy chống để vụt con trai. “Tôi không hề biết phần trang trí ở đầu cây gậy sắc đến vậy. Chúng đã đập thẳng vào tay Tom”, Jason Isaacs nói.

Nhận xét về bạn diễn, Tom Felton nói: “Jason không khác gì một ông bố ác quỷ trên màn ảnh. Nhưng khi đạo diễn hô ‘cắt’, chú ấy sẽ bước tới và trao bạn một cái ôm”. Nam diễn viên mô tả Jason Isaacs thực sự là diễn viên với khả năng thay đổi chóng mặt như Jekyll và Hyde.

Alan Rickman là người duy nhất được tiết lộ về nhân vật mình thủ vai

Trong chương trình, nam diễn viên Gary Oldman bày tỏ ông từng ước mình được biết nhiều hơn về bản chất thật của nhân vật Sirius Black mình thủ vai ngay từ đầu. “Tôi ước mình được thấy bức tranh tổng thể. Cháu biết đấy, chúng ta chỉ được biết về bản chất thật của nhân vật khi những cuốn sách tiếp theo được phát hành”, Oldman nói với Daniel Radcliffe.

Gary Oldman và Daniel Radcliffe xuất hiện trong chương trình.

Nam diễn viên cũng tò mò liệu khi quay phim dàn nhân vật chính có được tiết lộ về tình tiết trong các cuốn sách tiếp theo hay không. Daniel Radcliffe trả lời: “Cháu thì không. Chỉ có chú Alan Rickman được thôi. Chú ấy đã được tiết lộ trước một số tình tiết”.

Khi Gary Oldman hỏi làm thế nào chuyện đó xảy ra được, Radcliffe nói Alan Rickman (nam diễn viên thủ vai giáo sư Snape) đã tới gặp tác giả J.K. Rowling để xin thêm thông tin. “Chú ấy nói với Jo rằng ‘Tôi nghĩ mình cần biết điều gì sẽ xảy ra’”, Radcliffe kể về người đồng nghiệp quá cố.

“Đúng là Rickman cần phải được biết trước về nhân vật mình thủ vai, nhỉ?”, Gary Oldman nhận xét.

Những ký ức vui vẻ

Trong cuộc hội ngộ, đạo diễn Chris Columbus và Daniel Radcliffe đã nhắc lại một kỷ niệm vui với Richard Harris, diễn viên đầu tiên đóng vai thầy Albus Dumbledore trên màn ảnh. Theo lời kể của hai người, nam diễn viên tin rằng con phượng hoàng trong Harry Potter and the Chamber of Secrets là chim thật.

Ông nghĩ đó là con chim thật đã được huấn luyện kỹ càng cách tương tác cùng diễn viên mà không hề nhận ra bên dưới lớp lông rực rỡ ấy chỉ là một cỗ máy. Không ai trên trường quay khi ấy chữa lại lời của Richard Harris.

Emma Watson trên phim trường Harry Potter and The Goblet of Fire.

Khi nhà làm phim Alfonso Cuarón đạo diễn phần phim Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ông đã giao cho bộ ba nhân vật chính bài tập về nhà là viết luận về nhân vật mình thủ vai. Trong khi Emma Watson nộp bài luận dài nhiều trang giấy, Radcliffe chỉ nặn ra được vài chữ thì Rupert Grint không nộp bài. Nam diễn viên viện lý do nếu Ron được giao bài tập về nhà như vậy, thằng nhỏ cũng sẽ không làm. Cậu chỉ làm theo những gì nhân vật của mình mách bảo.

Cảnh vũ hội ở Harry Potter and The Goblet of Fire là thử thách lớn với Emma Watson. Nữ diễn viên chia sẻ về khoảnh khắc vịt hóa thiên nga của mình: “Tôi biết cảnh phim ấy quan trọng, và tôi cũng biết nó sẽ khốn khổ”. Áp lực lớn đến mức Watson đã bị ngã cầu thang ngay trước máy quay.

Emma Watson “cảm nắng” Tom Felton

Dù nhân vật họ thủ vai luôn đối đầu, Emma Watson và Tom Felton lại dành cho nhau tình cảm thắm thiết. “Emma và tôi luôn luôn quý mến nhau”, Felton chia sẻ hồi ức về những ngày tháng ghi hình Harry Potter. Emma Watson tiết lộ cô đã “cảm nắng” Tom Felton sau một tiết học phụ đạo trên phim trường. “Tôi cứ thể phải lòng Felton thôi”, nữ diễn viên nói.

Sau tất cả, Tom Felton và Emma Watson vẫn chỉ là bạn.

Tom Felton nhớ mình đã được ai đó trong đoàn phim tiết lộ Watson đang thích mình và nữ diễn viên cũng không phủ nhận nó. “Tôi từng đến phim trường mỗi ngày và tìm xem có tên Tom Felton trong lịch quay không. Nếu có, đó thực sự là một ngày tuyệt vời”.

Trong khi Felton thừa nhận mình “lúc nào cũng dễ xiêu lòng với Emma”, nữ diễn viên làm rõ sự tình: “Giữa chúng tôi chưa bao giờ nảy sinh quan hệ lãng mạn. Chúng tôi chỉ thích nhau thôi. Đó là những gì tôi có thể nói”.

Daniel Radcliffe viết thư tình

Sau nhiều năm, nữ diễn viên Helena Bonham Carter - thủ vai Bellatrix Lestrange - và Daniel Radcliffe đã tái ngộ trên màn ảnh trong chương trình kỷ niệm 20 năm Harry Potter. Trong cuộc trò chuyện, Bonham Carter đã khoe tấm bưu ảnh Radcliffe tặng mình nhiều năm về trước.

Daniel Radcliffe đã đọc to bức thư viết ở mặt sau. Tin nhắn vẫn ngọt ngào và trong sáng cho tới khi Radcliffe bỗng nhiên im bặt. Bonham Carter thúc giục nam diễn viên đọc nốt đoạn kết của bức thư và Radcliffe đã tiếp tục.

Đoạn kết lời nhắn của chú bé Daniel Radcliffe gửi Helena Bonham Carter viết: “Cháu yêu cô và ước gì cháu sinh ra trên đời sớm hơn 10 năm. Biết đâu như vậy cháu lại có cơ hội”. Helena Bonham Carter tiết lộ cô vẫn treo bức bưu ảnh này trong nhà mình.

Emma Watson từng muốn bỏ vai

Đạo diễn David Yates của phần phim Harry Potter and the Order of the Phoenix tiết lộ: “Khi mới bắt đầu, một điều mà David Heyman và hãng phim nói với tôi là Emma Watson không chắc cô bé muốn trở lại loạt phim Harry Potter”. Emma Watson chia sẻ khi ấy cô đã rất hoang mang về việc mình có muốn tiếp tục đóng Harry Potter hay không.

Cô kể mới đây đã tìm thấy những trang nhật ký mình viết hồi đó. Watson cho biết sau khi đọc lại nhật ký cũ, cô nghĩ thời điểm ấy mình đã rất cô đơn.

Emma Watson từng không muốn đóng tiếp Harry Potter.

Chia sẻ của Watson nhận được sự đồng cảm của Radcliffe. Nam diễn viên nói: “Chúng ta chưa bao giờ nói về việc đó trên phim bởi lúc ấy cả đám vẫn là trẻ con. Một thằng nhóc 14 tuổi đâu thể cứ thế quay sang nói với một đứa bạn 14 tuổi khác rằng ‘Này, cậu thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?’”.

Ở tuổi thiếu niên, Emma Watson gặp áp lực với suy nghĩ liệu Harry Potter có gắn chặt với phần đời còn lại của mình hay không. “Tớ nghĩ mình đã sợ”, Watson nói. Nhưng rồi chính sự ủng hộ của người hâm mộ đã thôi thúc Watson tiếp tục gắn bó với Harry Potter.

“Nụ hôn khủng khiếp”

Câu chuyện của Hermione và Ron trên màn ảnh (cũng như trang sách) chính là hành trình từ tình bạn đến tình yêu. Tuy nhiên, trên phim trường, Watson và Grint lại thân thiết như anh chị em trong nhà hơn là người yêu. Điều này khiến việc ghi hình nụ hôn của họ trở thành một thử thách thực sự. “Một sự kiện khủng khiếp” theo lời Watson.

Đạo diễn David Yates chia sẻ về ngày quay cảnh đặc biệt trong phần phim cuối: “Tôi đã nói chuyện với cả hai trong phòng chờ, đảm bảo chúng thấy thoải mái. Thật không khác gì lên dây cót tinh thần cho tuyển thủ trước trận đấu quan trọng vậy”.

Rupert Grint hé lộ anh yêu Emma Watson như những người bạn

Về phần Daniel Radcliffe, anh thừa nhận mình đã khiến mọi sự trở nên khó khăn hơn cho hai bạn diễn khi đến phim trường để xem cảnh hôn này. Anh gửi lời xin lỗi đến họ vì những phiền nhiễu mình gây ra khi ấy.

Grint chia sẻ: “Lúc ấy tớ nghĩ mình đã ngất. Thứ cuối cùng tớ nhớ được là mặt cậu cứ dần dần tiến lại sát gần”. Dù cảnh quay không mấy dễ chịu, nhưng nam diễn viên cho biết đó chưa phải điều tệ nhất đã xảy ra. Emma Watson nói: “Hôn Rupert là một trong những điều khó khăn nhất tôi từng làm. Nó sai quá sai, không có chỗ nào đúng cả bởi Dan, Rupert và tôi giống như anh chị em trong nhà vậy”.

Một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau

Rupert Grint chia sẻ: “Khoảng thời gian quay phần cuối với tớ thực sự kỳ cục. Đặc biệt là lúc phim đóng máy. Tớ dường như không còn nhận ra ranh giới giữa mình và nhân vật. Tớ không biết đâu là kết thúc của nhân vật và khởi đầu của tớ cũng như ngược lại”.

Bộ ba diễn viên luôn coi nhau như gia đình.

Watson nói: “Cứ như thể chúng ta đã áp dụng kỹ thuật diễn xuất nhập tâm ở cấp độ cao nhất vậy. Các cậu giống như một phần cuộc đời tớ. Chúng ta luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau”.

“Cuộc đời tớ đến lúc này gắn liền với Potter”, Daniel Radcliffe nói trong đoạn kết của buổi bội ngộ. Anh cho biết mình luôn cảm thấy tự hào mỗi khi họ gặp mặt những người hâm mộ cuồng nhiệt của thương hiệu Harry Potter.