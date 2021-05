Emma Watson phủ nhận đính hôn

Emma Watson cho rằng cô chưa đính hôn và không bỏ nghề như nhiều thông tin trên mạng.

Ngày 18/5, theo CNN, dù có gần 100 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Emma Watson ít đăng bài tương tác với người hâm mộ. Gần đây, sao phim Harry Potter lên tiếng nói về những thông tin xoay quanh công việc, đời tư.

"Gửi những người hâm mộ thân mến. Những thông tin tôi đính hôn, giải nghệ chỉ là giả mạo. Nếu có, chính tôi sẽ thông báo cho các bạn", Watson chia sẻ.

Emma Watson gần đây tập trung vào kinh doanh. Ảnh: Getty.

Ngôi sao 31 tuổi cho biết thế giới đang trong tình trạng căng thẳng vì đại dịch Covid-19. Cô im lặng vì không muốn gây ồn ào tại thời điểm này. "Tôi dành thời gian bên gia đình, bạn bè, cố gắng không để virus ảnh hưởng, lây lan đến nhiều người", Emma Watson nói thêm.

Ngoài ra, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, hy vọng mọi người sống hạnh phúc, có thể vượt qua giai đoạn dịch bệnh căng thẳng.

Theo CNN, sao phim Beauty and the Beast thường đối mặt với tin từ giã sự nghiệp, đính hôn với bạn trai Leo Robinton. Dự án cuối cùng Emma Watson tham gia là Little Women (2019).

Gần đây, Emma Watson tập trung vào kinh doanh. Tháng 6/2020, CNBC đưa tin ngôi sao sinh năm 1990 được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo của tập đoàn Kering. Cô hiện là chủ tịch hội đồng phát triển bền vững của tập đoàn thời trang xa xỉ - công ty mẹ của hàng loạt thương hiệu như Gucci, Balenciaga.