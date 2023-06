Emma Watson đi nghỉ tại Italy cùng người đàn ông lạ

Mirror đưa tin Emma Watson đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Italy cùng Ryan Walsh, một doanh nhân người Mỹ. Ngày 5/6, cả hai đến thăm thành phố Venice, nơi từng chứng kiến khoảnh khắc mặn nồng của Watson và tình cũ Brandon Green.

"Ryan là người đàn ông rất thông minh. Emma dường như thích dành thời gian cho anh ấy. Họ đã biết nhau khá lâu, và hiện Emma độc thân. Mối quan hệ giữa họ hiện vẫn là dấu chấm hỏi", nguồn tin The Sun cho biết.

Hiện, Watson không lên tiếng về chuyện chia tay Green, cũng như mối quan hệ với Walsh.

Ryan Walsh được giới thiệu làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Anh thành lập công ty tư vấn ở Los Angeles cách nay 3 năm.

Hồi tháng 5, các báo Hollywood đưa tin Emma Watson và Brandon Green - con trai doanh nhân thời trang Philip Green - kết thúc mối quan hệ sau 18 tháng hẹn hò. Nguyên nhân chia tay không được tiết lộ.

Watson hẹn hò bí mật Green từ năm 2021. Hè năm 2022, bộ đôi đi du lịch ở Venice cùng nhau. Các nguồn tin tiết lộ rằng cả hai từng gặp gỡ phụ huynh của nhau và xác định mối quan hệ nghiêm túc.

Theo Us Magazine, Watson có lịch sử hẹn hò hoặc đi chơi cùng nhiều doanh nhân khác nhau. Trước Green và Walsh, cô sánh đôi với các CEO công nghệ William "Mack" Knight, Brendan Iribe và Brendan Wallace.

Emma Watson vươn lên vị trí sao hạng A với vai diễn phù thủy Hermione Granger trong loạt Harry Potter. Nhưng kể từ tháng 12/2018, khi kết thúc quá trình quay tác phẩm chuyển thể Little Women, cô chưa trở lại các dự án nghệ thuật.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Watson cho biết cô cảm thấy "không hài lòng lắm" với nghề diễn viên. Nhưng sau thời gian vắng bóng, cô nhớ nghề và muốn quay lại với diễn xuất. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác nhận.

