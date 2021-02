Emma Watson bị báo Anh viết đã giải nghệ

Quản lý của Emma Watson xác nhận nữ diễn viên chưa từ bỏ công việc diễn xuất như báo chí đã viết.

The Independent đưa tin Emma Watson sẽ không từ bỏ việc diễn xuất. Thông tin được đưa ra sau loạt tin đồn bắt nguồn từ bài báo trên Internet về việc nữ diễn viên phim không còn hoạt động nghệ thuật.

“Các tài khoản mạng xã hội của Emma đang ngủ đông chứ không phải sự nghiệp của cô ấy”, quản lý của Watson từ Untitled Entertainment khẳng định với Entertainment Weekly hôm 26/2.

Ngày 7/2, Emma để lộ nhẫn ở ngón áp út khi ôm hôn bạn trai làm dấy lên lời đồn đại đã đính hôn. Ảnh: BackGrid.

Trước đó, người này từng chia sẻ với The Daily Mail rằng ngôi sao 30 tuổi đang “ngủ đông”.

Tờ báo sau đó đã diễn giải phát ngôn này thành tuyên bố Emma Watson từ bỏ nghiệp diễn. Trong bài viết đăng ngày 21/2, The Daily Mail đã giật tít Emma Watson "từ bỏ việc diễn xuất để dành thời gian cho vị hôn phu trong tin đồn".

Emma Watson nổi tiếng toàn cầu từ thuở nhỏ khi thủ vai Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter. Cô tiếp tục gây ấn tượng khi góp mặt trong The Perks of Being a Wallflower (2012) và gần đây là Beauty and the Beast (2017), Little Women (2019).

Trên Twitter, người hâm mộ Watson bày tỏ niềm vui sau khi tin tức được đính chính: “Hú hồn, tôi đã buồn cả sáng nay. Mừng vì cô ấy vẫn tiếp tục diễn xuất”, một người viết.

Người hâm mộ khác nhận xét: “Có thể Emma đang chờ đợi một vai diễn phù hợp. Bạn không thể nhận vai tùy tiện được. Cô ấy may mắn vì có quyền lựa chọn thay vì phải cạnh tranh ở các buổi thử vai”.

Không lâu trước đó, người hâm mộ đã đồng loạt bày tỏ sự buồn bã và tiếc nuối trước thông tin Emma Watson giải nghệ. Họ dành nhiều lời tốt đẹp cảm ơn nữ diễn viên vì 20 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.